Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как занимается спортом, пока ее дети отдыхают

После того, как стало известно о массовом закрытии общественно-культурных заведений, Слава осталась с двумя детьми - Лаурой и Леоном - дома на карантине. Чтобы обезопасить себя и малышей, звезда придерживается указанных ранее государством правил, однако это не мешает ей заниматься дома разными делами, информирует Рoliteka.net.

В этот раз артистка показала в разделе Стори в Инстаграм, как занимается на беговой дорожке в естественном виде без макияжа и какихлибо укладок. Артистка шла быстрым темпом перед камерой и рассказала, что очень обеспокоена происходящим.

По ее словам, если карантин продлял, то она может "просто не пролезть в дверь", так как много кушает и ленится дома.

Несколько дней назад Слава также отметила, что нашла целый список дел, которыми планирует заняться с малышами во время карантина и посоветовала молодым мама сделать то же самое, чтобы разнообразить скучные будни на карантине.

По ее словам, она собирается приобщить детей к приготовлению вкусностей, будет декорировать с Лаурой и Леоном ее же футболки, пересадит в новые вазоны цветы и даже устроит домашнюю дискотеку с концертом.

До этого Слава решила показать себя в защитной от вируса маске, позируя в лифте перед зеркалом. При этом в подписи артистка рассказала, о том, что хоть и не привествует панику, связанную с покупкой масок и продуктов, она все же "накупила гречки".

После звезда написала несколько мотивирующих слов в адрес поклонников, чтобы те держали себя в руках и верили в лучшее:

«Я не трус , но крупы накупила )))) а если без шуток , то береги себя сам!!!! Планы на вечер посмотреть фильм «заражение» 2011 года 😬 и «Симпсоны в кино» и вы гляньте ! И ещё мы всех победим! Предохраняться в данный период времени нужно особым способом ! Не ленитесь 🙏🏼 берегите себя и близких ❤️😘 и советуйте что посмотреть ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавирус #covid_19», – пишет Слава под новым постом.

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