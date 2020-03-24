Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как занимается спортом, пока ее дети отдыхают 

После того, как стало известно о массовом закрытии общественно-культурных заведений, Слава осталась с двумя детьми - Лаурой и Леоном - дома на карантине. Чтобы обезопасить себя и малышей, звезда придерживается указанных ранее государством правил, однако это не мешает ей заниматься дома разными делами, информирует Рoliteka.net.

Популярные статьи сейчас

Ведущая "Х-фактора" Трегубова распахнула платье и засветила лишнее: "Просто огонь!"

Кароль показала мужчину, с которым заперлась на карантине: "Можно любоваться вечно"

Витовская раскрыла, что ждет население оккупированных территорий Донбасса: "Надежды все меньше"

Мощный антициклон ворвется в Одессу: "заморозки и ..."
Показать еще

В этот раз артистка показала в разделе Стори в Инстаграм, как занимается на беговой дорожке в естественном виде без макияжа и какихлибо укладок. Артистка шла быстрым темпом перед камерой и рассказала, что очень обеспокоена происходящим. 

По ее словам, если карантин продлял, то она может "просто не пролезть в дверь", так как много кушает и ленится дома. 

Несколько дней назад Слава также отметила, что нашла целый список дел, которыми планирует заняться с малышами во время карантина и посоветовала молодым мама сделать то же самое, чтобы разнообразить скучные будни на карантине. 

По ее словам, она собирается приобщить детей к приготовлению вкусностей, будет декорировать с Лаурой и Леоном ее же футболки, пересадит в новые вазоны цветы и даже устроит домашнюю дискотеку с концертом. 

До этого Слава решила показать себя в защитной от вируса маске, позируя в лифте перед зеркалом. При этом в подписи артистка рассказала, о том, что хоть и не привествует панику, связанную с покупкой масок и продуктов, она все же "накупила гречки". 

После звезда написала несколько мотивирующих слов в адрес поклонников, чтобы те держали себя в руках и верили в лучшее: 

«Я не трус , но крупы накупила )))) а если без шуток , то береги себя сам!!!! Планы на вечер посмотреть фильм «заражение» 2011 года 😬 и «Симпсоны в кино» и вы гляньте ! И ещё мы всех победим! Предохраняться в данный период времени нужно особым способом ! Не ленитесь 🙏🏼 берегите себя и близких ❤️😘 и советуйте что посмотреть ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавирус #covid_19», – пишет Слава под новым постом.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

А еще Politeka писала, что Каминская удивила ночными развлечениями с дочерью

Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья