24-летняя Анна Заворотнюк, дочь больной раком звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, потрясла философскими мыслями о позитиве, красоте и "русской душе", подкрепив их довольно откровенным фото

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в пикантном образе. Аня нарядилась в блузу черного цвета с глубоким вырезом на груди и пуговицами посередине, а также джинсы. Девушка сфотографировалась крупным планом, расстрепав слегка волосы и нанеся немного косметики.

Невозможно не заметить встревоженное выражение лица Ани - будто немой вопрос застыл на ее открытых губах.

Дочь Заворотнюк заговорила о том, что " красота спасет мир" и важно думать в этой жизни только о позитивных вещах.

"В жизни все взаимосвязано, как мы живем, как думаем, как воспринимаем этот мир. Как утверждал Булгаков «бойтесь своих желаний - они имеют свойство сбываться». Чем больше мы думаем про плохое, про негативное, тем больше мы притягиваем это к себе. Может быть на Земном шаре столько аномальных явлений, природных катастроф и эпидемий происходит сейчас потому что на планете накопилось столько зла? Войны, непонимания людей, человеческая вражда, все это и порождает такой дисбаланс💔... Говорят, что мир спасет красота", - поделилась Анна.

Пост вызвал ажиотаж, собрав за считанные часы почти 3000 "сердечек". Традиционно, пользователи интересовались у девушки, как дела у ее матери и как продвигается лечение.

"Этот пост как-то особенно тронул ❤️ спасибо Анечка🙌 все правильно и в душу. Заставляет глубоко задуматься, сохраню и буду перечитывать периодически, спасибо большое❤️"

"Вы такая мудрая🙏"

"Отлично сказано. Берегите себя и вашу маму"

"Анечка,вы красивая и внешне и душой) оставайтесь всегда такой)"

"Анечка, как мама?" - "у нас все хорошо и будет ещё лучше🙏🏻" - "прям жалко не могу её 😢

Напомим, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили летом прошлого года. Тогда появилась информация, что звезда перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга в Германии, но безрезультатно. После этого актриса лечилась в Москве.

Семья Заворотнюк не дает официальных комментариев по поводу ее состояния. По последним данным, с нового года Анастасия выписалась из реабилитационного центра в столице РФ, где несколько месяцев проходила восстановительные процедуры. Настоящее ее местоположение неизвестно.

Напомним, что дочь Заворотнюк посветила на камеру голым животом в дерзком образе: «Такая стройная».

Также Politeka писала, что дочь Заворотнюк выгнула спину в облегающем платье: "Какая же ты...".