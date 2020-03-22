24-летняя Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже год как борется с раком, удивила откровенным черно-белым фото

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в летнем цветастом платье. Аня со слегка растрепанными волосами позировала у стены, соблазнительно выгнув спинку и отведя одну руку назад. При этом красотка бесцеремонно выпятила вперед внушительных размеров бюст. Аня повернула голову в строну и отвела томный, немного грустный, взгляд от объектива.

"Не хочу вас сильно утомлять постами, сегодня решила просто поделится фотографией🕊✨ Всем добра и любви🌹", - подписала фото дочь Заворотнюк.

Поклонники за полчаса успели больше 1000 раз "лайкнуть" пост Ани, засыпав ее комплиментами. Также, безусловно, пользователи поинтересовались о самочувствии матери, на что она несколько туманно ответила, что "все будет хорошо".

"Какая ты красивая 😍 Да это не так важно, но мне кажется ты очень хороший человек ❤️Это сразу видно 😚"

"Шикарная фотка! А постами не утомляешь , очень хорошо пишешь, заставляешь думать, анализировать) это же прекрасно 😍🤗 !"

"Ваши посты никогда нe утомляют-Вы радость 🌼❤"

"Божееее,ты такая красиваааяяяя😻Я БОЛДЕЮ,КОГДА ВИЖУ ТВОИ ФОТКИ😻😻Тебе тоже добра и любви"

"Анечка,ваши посты нам на радость❤️Как ваши дела? Как ваша мама? Вы потрясающая девушка❤️🔥"

"Аня а как себя чувствует Анастасия" - "у нас все Хорошо и все будет Хорошо 🙏🏻"

Ранее мы сообщали, Заворотнюк, по предварительной информации, так как никаких официальных данных ее семье не предоставляла, борется с раком головного мозга с весны прошлого года.

Появилась информация, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" перенесла операцию в Германии, что не дало должного разультата, после чего провела несколько месяцев в московской клинике. Затем Заворотнюк перевели в реабилитационный центр - ходили слухи, что у нее частично парализовало правую часть тела. Тем не менее, после нового 2020-го года папарации, постоянно дежурившие у ворот клиники, перестали замечать родных Заворотнюк и заявили, что актриса "исчезла". Где она сейчас, пока неизвестно.

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».