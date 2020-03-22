Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк могла разыграть сцену со страшной болезнью из-за бешенных долгов

Как передает «Апостроф», некоторое время звезду даже разыскивали судебные приставы.

Так, история о «бешенных долгах» распространилась практически сразу после исчезновения актрисы. При этом члены семьи никак не комментировали ситуацию, что вызвало еще больше споров в российском шоу-бизнесе.

А вот адвокат Сергей Жорин признался, что денежные проблемы звезды никуда не ушли, и актриса имеет немало непогашенных долгов. Из-за них Заворотнюк даже разыскивали судебные приставы.

«…потом налоговые органы оставили знаменитость в покое, закрыв некоторые дела. Но на днях выяснилось, что за актрису снова взялись налоговики. Пока неясно, с чем именно связан такой поворот дел», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала новое фото в Инстаграм. на это раз под снимком она порассуждала над значением цветов в жизни человека.



"Цвет играет в нашей жизни очень важную роль. Цвет отражает эмоциональное, душевное, духовное состояние нашего организма. Если бы мы были наблюдательны, то мы бы заметили, в одно время нам очень нравится один цвет и кажется, что он будет до конца жизни любимым. А потом вдруг мы ощущаем пристрастие к другому цвету, это потому что поменялось наше настроение, духовное состояние и восприятие мира", - поделилась Анна.

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».