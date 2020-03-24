Юная дочь звезды «Квартала 95» Евгения Кошевого покорила сеть новым невинным образом

12-летняя Варвара Кошевая с детства столкнулась с повышенным вниманием со стороны незнакомцев со всей страны из-за своего звездного отца. Впрочем, девушка старается не обращать на это внимания и продолжает жить своей жизнью. Как сообщает Politeka, Варя Кошевая периодически делится своими фотографиями в Инстаграм.

На этот раз девушка опубликовала два селфи, на которых крупным планом видно ее лицо. Судя по всему, снимки сделаны возле окна, так как на них солнечные лучи попадают прямо на лицо девушки.

Варвара на снимках выглядит очень нежно и естественно. На ее щеках заметен легкий румянец, а губы девушка решила выделить легким блеском с едва заметным оттенком. Внимание на фото тут же привлекают ярко-голубые глаза Кошевой.

Поклонники девушки тут же принялись комментировать снимки.

«Красавица», «Омэрикан гёрл», «Та ты шо, красотулечка», «Та ты шо, яка файна мала», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Варя вышла на улицу во время карантина и сразила своим модным луком.

Варвара в этот раз сфотографировалась на автомобильной парковке. Варя Кошевая позировала в длинном темном пальто в белый горошек, с сумочкой в руке, а ее образ дополняли большие серьги-кольца. Девочка якобы поправляла волосы на фото, из-за чего образ в объективе камеры получился загадочным и ярким одновременно.

Также в сториз Кошевая рассказала, что сидит дома из-за карантина и практически никуда не выходит. А учителя задали много домашнего задания, поэтому она решила вечером его сделать в прямом эфире вместе с друзьями из класса.

Напомним, 12-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" поразила внешностью в новом образе: "Такая взрослая!".

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из "Квартал 95" избавилась от белья и стыда ради горячего фото: "Какие изгибы".

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