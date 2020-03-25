Знаменитости делают вид, что никогда такого не было

Бейонсе, Ким Кардашьян, Меган Маркл и других знаменитостей всю жизнь будут преследовать эти фотографии

Адвокат Бейонсе потратил очень много сил и денег, чтобы фотография певицы была удалена из интернета. Но этого, естественно, не удалось сделать. Терь каждый год в день официального "исчезновения" кадра фанаты троллят артистку этим снимком. Об этом пишет "Космо".

Ким Кардашьян как-то попалась фотографу, который опубликовал ее снимок без ретуши и у звезды случился эмоциональный взрыв. Модель хотела показать идеальные пляжные фото, но журналисты ее опередили. После этого звезда занялась еще больше спортом и привела себя в идеальную форму.

Ольга Бузова в одном из интервью призналась, что в ее биографии есть такие моменты, которые бы она хотела вычеркнуть из своей жизни. Она тогда была участницей "Дома-2", где камеры висели на каждом углу. В сети теперь есть много ее фото топлес, которыми певица не гордится.

Николай Басков и Анастасия Волочкова засветились на интимных фото в 2013 году. Тогда пара отдыхала на Мальдивах. Кадры попали в сеть с пометкой 18+, а фанаты сразу начали говорить о романе. Звезды не обрадовались такому положению вещей. Они по сей день вспоминают друг о друге с теплотой, но о кадрах молчат.

Меган Маркл тоже оскандалилась из-за неприличных фото. Кадры должны были подорвать репутацию герцогини, но Кенсингтонский дворец опроверг подлинность снимком и пригрозил судом провокаторам.

Представители СМИ успели много потрепать нервы этим фото. Меган сделала выводы и больше не светилась подобным образом.

Сообщалось, что в начале этого года британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ошеломили заявлением о сложении с себя полномочий.

Пара отправилась жить в Канаду, и вернулась в Лондон всего на несколько дней по случаю Дня содружества наций (9 марта).

С первого апреля пара закрывает свой офис в Великобритании, ведь именно с этого числа Меган и Гарри официально лишатся королевских обязанностей.

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