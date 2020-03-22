Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская, Меган Маркл, у некоторых вызвали вызвали большое негодование

Ближайшее окружение пары думало, что герцогиня справится со всеми проблемами и никогда не сложит с себя полномочия.

Источники утверждают, что хотя Гарри и Меган испытывают сильную неприязнь к прессе, все же есть и другие люди и их разочарованию нет предела, ведь они были рады свадьбе пары и рождению ее ребенка.

На своей должности, как благотворительный активист, Меган занималась тем, что выступала за расширение прав и возможностей женщин, а также за равенство, пишет РБК. Этим самым Маркл потенциально привлекала молодежь.

По словам инсайдеров, все действия Маркл говорили о том, что она планировала улучшить жизнь людей. Люди думали - таким образом бывшая актриса станет идеальным партнером для Гарри.

Стоит отметить, что бывшие девушки Гарри не могли также справиться с напором прессы, но, когда в его жизни появилась Меган, все подумали, что именно она сможет дать отпор.

Теперь же после заявления о сложении с себя полномочий, пару ждут значительные растраты.

Напомним, американский актер Саймон Рекс рассказал, что британские таблоиды предлагали ему денежное вознаграждение за ложь об отношениях с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Оба знали друг друга, но все ограничивалось дружеским общением. Звезда Голливуда признался, что они никогда не целовались, и лишь однажды сходили вместе на обед. Информация об этом просочилась в прессу.

Саймон рассказал, что один из таблоидов предлагал ему 70 тысяч долларов за ложь об отношениях. Но американский актер отказался.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри покинули Букингемский дворец не без сожаления. Герцогиня и вовсе разрыдалась, когда прощалась со своими помощниками.

"Сказать, что они были раздавлены - преуменьшение. Все могло быть иначе, если бы члены семьи встали за них в самые темные времена", - подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что Меган и Гарри сейчас подчищают хвосты, чтобы окончательно перебраться в Канаду. Известно, что уже первого апреля пара закроет офис в Лондоне.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".