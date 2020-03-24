Влад Яма неожиданно для всех решил сменить имидж и отрастить волосы
Известный украинский хореограф не перестает удивлять новыми выходками. Так, на этот раз Яма неожиданно решил сменить свою фирменную прическу в виде полностью выбритой головы, и отрастить волосы.
Об этом свидетельствует новое фото, которое танцор разместил в разделе Сториз своего Инстаграм, передает Politeka. Так, Яма опубликовал черно-белое фото, на котором видна только половина его лица. При этом на снимке заметно, что на голове хореографа появились совсем еще короткие волосы.
Сам Яма решил прокомментировать снимок.
Лобода прогулялась на пляже в крошечном бикини: "Вот это малышка на миллион!"
Кароль показала мужчину, с которым заперлась на карантине: "Можно любоваться вечно"
Мощный антициклон ворвется в Одессу: "заморозки и ..."
Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем..."
«Отращиваю косы», - с присущим ему юмором написал танцор.
Впрочем, пока неизвестно, действительно ли Яма решил отращивать волосы, или позже вернется к своей традиционной прическе.
Поклонники хореографа не смогли прокомментировать его новый образ, так как в Сториз нельзя оставлять комментарии.
До этого мы сообщали о том, что Яма решил показать, как выглядел в молодости.
В разделе Сториз своего Инстаграм Яма опубликовал свое фото, сделанное, судя по всему, еще в школьные времена. На нем будущий хореограф позирует в форме и еще с нетронутой шевелюрой на голове. При этом можно заметить, что брови молодого Ямы росли очень близко друг к другу и практически встречались на переносице.
«Улыбнитесь. Не благодарите», - иронично подписал снимок Яма.
Впрочем, чуть позже он решил показать, что не так уж и сильно изменился за прошедшие годы. Правда, для этого ему пришлось немного поработать над своим фото. На отредактированном снимке Яма лежит в постели. Он изменил себе практически все черты лица, сделав его практически неузнаваемым. Особенно сильно выделяются брови, которые танцор увеличил и соединил вместе на переносице.
«Сейчас я тоже ничего», - подписал снимок хореограф.
Напомним, Влад Яма со всей силы прижался к горячей жене, кадры облетели сеть.
Как сообщала Politeka, Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике.
Также Politeka писала, что заросший Влад Яма внезапно обратился к украинцам, видео: «Не хватает злости».