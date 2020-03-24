Влад Яма неожиданно для всех решил сменить имидж и отрастить волосы

Известный украинский хореограф не перестает удивлять новыми выходками. Так, на этот раз Яма неожиданно решил сменить свою фирменную прическу в виде полностью выбритой головы, и отрастить волосы.

Об этом свидетельствует новое фото, которое танцор разместил в разделе Сториз своего Инстаграм, передает Politeka. Так, Яма опубликовал черно-белое фото, на котором видна только половина его лица. При этом на снимке заметно, что на голове хореографа появились совсем еще короткие волосы.

Сам Яма решил прокомментировать снимок.

«Отращиваю косы», - с присущим ему юмором написал танцор.

Впрочем, пока неизвестно, действительно ли Яма решил отращивать волосы, или позже вернется к своей традиционной прическе.

Поклонники хореографа не смогли прокомментировать его новый образ, так как в Сториз нельзя оставлять комментарии.

До этого мы сообщали о том, что Яма решил показать, как выглядел в молодости.

В разделе Сториз своего Инстаграм Яма опубликовал свое фото, сделанное, судя по всему, еще в школьные времена. На нем будущий хореограф позирует в форме и еще с нетронутой шевелюрой на голове. При этом можно заметить, что брови молодого Ямы росли очень близко друг к другу и практически встречались на переносице.

«Улыбнитесь. Не благодарите», - иронично подписал снимок Яма.

Впрочем, чуть позже он решил показать, что не так уж и сильно изменился за прошедшие годы. Правда, для этого ему пришлось немного поработать над своим фото. На отредактированном снимке Яма лежит в постели. Он изменил себе практически все черты лица, сделав его практически неузнаваемым. Особенно сильно выделяются брови, которые танцор увеличил и соединил вместе на переносице.

«Сейчас я тоже ничего», - подписал снимок хореограф.

Напомним, Влад Яма со всей силы прижался к горячей жене, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике.

Также Politeka писала, что заросший Влад Яма внезапно обратился к украинцам, видео: «Не хватает злости».