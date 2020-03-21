Известный украинский хореограф Влад Яма внезапно обратился к украинцам

Видео он опубликовал в сети на своей странице в инстаграм, сообщает Politeka.

Влад Яма с женой выехал в Киевскую область на прогулку на природе. В это время он решил рассказать фолловерам, что не следует делать во время карантина в стране.

«Ребят, пару слов о ситуации и об отношении к ней. Мы, на самом деле, с семьей сидим дома, никуда не высовываемся. Доставку продуктов сейчас будем заказывать, чтобы в магазин по возможности пока не заходить. Меня удивляет позиция людей: «Та, пронесе» или «Если суждено – то суждено». Давайте все-таки следовать рекомендациям государства. Вопросов очень много. Если нам говорят, советуют, рекомендуют по опыту других стран, давайте побудем дома, давайте заниматься спортом дома, давайте меньше ходить в гости, как бы это страшно не звучало. Обязательно прорвёмся, попутешествуем. Все будет круто!», – попросил поклонников Яма на видео во время прогулки.

В комментариях многие отметили, что их раздражает такое наплевательское отношение к карантину, которое наблюдается в нашей стране.

«Очень обидно, мы с семьёй сидим дома, а на улице у людей, как будто, каникулы. Все гуляют, без масок, на шашлычки ходят. Просто не хватает злости....», «Очень правильные слова☝️ люди одумайтесь уже это серьезные вещи, давайте относится к этому серьёзнее . Если вы не заботитесь о себе, позаботьтесь о других», «Влад, правильно, нечего ходить», «Да согласна !!! Я сижу дома хоть для меня это очень сложно ... вообщем это самое адекватное решение !», «Спасибо, Владик , за совет и поддержку!», – написали в сети пользователи.

Напомним, что Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике: «Мурлыкают от счастья».

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