Известный украинский хореограф Влад Яма показал видео, где "балуется" со своей женой-красавицей

На кадрах Яма и его супруга Лилианна решили посвятить время в воскресное утро друг другу и попозировать на камеру в необычном виде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-сториз танцора и судьи популярного ТВ-проекта "Танці з зірками".

На кадрах видно, как пара устроилась, вероятно, на диване и обнявшись - точнее Лилианна положила голову Владу на плечо - смотрели в камеру, а видео обработано при этом с помощью популярного в вышеупомянутой соцсети фильтра. Таким образом Яма и его супруга покрасовались с рыжими котами на головах и с "кошачьим взглядом".

Поклонники не смогут прокомментировать кадры, но ранее в адрес Ямы они отпускали массу комплиментов, в частности о том, что его супруга просто "красавица" и они "прекрасная пара".

Ранее мы сообщали, что известный украинский хореограф Влад Яма показывал только свое лицо. Как можно заметить, он, скорее всего, в футболке и бейсболке. Особенно на таком крупном плане можно увидеть усы, которые отрастил себе хореограф. Влад показал, как он спускается на надувном батуте.

"Пока всё отменяется и переносится... сохраняем спокойствие и едем дальше!... Всем - здоровья!.. P.S. Кстати, о надувательстве: это самые большие батуты в мире)", - написал Яма.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев под видео:

"Ахах, это «Давай» наполненное отчаянием))", "А о надувательстве я так и подумала", "Влад ты супер!!! но усики лучше сбрить)))))", "Брат солиста ЛитлБига?))))", "Что это под носом -наклейка", "Какие чудные усы".

Напомним, раздетый Влад Яма похвастался пикантными кадрами с женой в ванной: «Горячая парочка».

Как сообщала Politeka, полуголая жена Влада Ямы прямо на камеру показала, как соблазняет мужа: «Чистый кайф».

Также Politeka писала, что Влад Яма в позе собачки показал, чем покорил жену-красавицу: "Ого, какой проказник!".