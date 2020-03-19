Известный украинский телеведущий и хореограф Влад Яма рассказал, что он думает по поводу эпидемии коронавируса

Об этом он написал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Пост он сопроводил фотографией со своей женой Лилией. На снимке танцор крепко прижимается к своей жене, а она в это время держит в руках бокал.

«ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! Остаемся дома, заботимся о себе и окружающих! Победа будет за нами! Согласны?», - написал Яма.

За короткое время пост хореографа собрал более 3 тысяч лайков. Интересно, что некоторые поклонники заподозрили пару в том, что сами они дома на карантине не сидят.

«Оооо а вы точно дома сидите», «Судя по фото, сами вы предпочитаете не оставаться дома», - написали люди.

Влад Яма не поленился ответить фанатам, написав, что фото январское, а их семью находится дома на карантине. Впрочем, многие поддержали слова артиста.

«Согласны», «Только так», «Очень классное фото! Вы такие симпатюльки», «Конечно согласны..на все 100% ... здоровья всем нам», «Так и делаем ... обязательно все будет хорошо», «Позитивное мышление как никогда АКТУАЛЬНО!», «Ну если есть средства почему бы и не посидеть дома, а мы люди подневольные работаем», «Сладкая парочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма опубликовал откровенный снимок, посвятив его всем женщинам. На фото он стоит на пляже. На первый взгляд кажется, что Яма голый, ведь зону трусов ему прикрывает ракушка, которую в руках держит его жена. Таким образом, складывается впечатление, что хореограф остался без трусов. Кстати, жена Ямы не сдержалась и поставила лайк под фото своего мужа.

Напомним, что Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике: «Мурлыкают от счастья».

А еще Politeka писала, что Влад Яма ошарашил новым образом, кадры облетели сеть: "Что ты с собой сделал?".

Также Politeka сообщала, что раздетые Влад Яма с женой похвастались горячими развлечениями в бассейне: "Ого, полегче!".