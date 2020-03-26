Представители шоубизнеса ни чем не отличаются от обычных людей, и поэтому также, как и другие, вынуждены коротать время на карантине из-за вспышки COVID-19



Politeka.net решила посмотреть, чем заняты знаменитости, пока сидят дома. Оказалось, несмотря на то, что звезды привыкли к постоянным гастролям да и, наверно, не представляют жизни без вечеринок, все же ответственно отнеслись к изоляции и прилежно соблюдают правила карантина, согласившись перенести концерты и выступления.

Так, 56-летняя певица Лолита Милявская дома не скучает: сначала артистка, посмотрев на ажиотаж в супермаркетах, когда люди разгребали товары первой необходимости, объявила о "производстве собственной туалетной бумаги" под названием "Иди в ж*пу". А затем устроила фанатам настоящее испытание, записав "клубничку" (опять же на туалетную тему): в одном лишь нижнем белье, театрально охая и вздыхая, Лолита чистила унитаз, тряся внушительным бюстом прямо перед объективом.

44-летняя балерина Анастасия Волочкова занялась более серьезными вещами на карантине, чем Лолита. Звезда снимает у себя дома в прямой трансляции Live Stream мини-представление с маленькими девочками (правда, возникает вопрос, а почему дети катаются во время вспышки вируса?)

"После проделанной позитивной работы для нашего Live Stream мы с девочками участницами этого мини перформанса решили у меня дома поиграть в мини-бильярд😊", - поделилась Волочкова.

Также артистка жить не может без тренировок, заявляя, что изоляция этому не помеха.

43-летний комик Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, развлекается на карантине со своими детьми - шестилетними Гарри и Лизой. Гордый отец заснял, как двойняшки проводили "обряд изгнания коронавируса". А также Галкин поддержал челлендж в Инстаграм, когда нужно читать стихи во время мойки рук (ведь медики советуют мыть их как можно дольше, а чем еще себя развлечь, как не творчеством?)

50-летний бодибилдер и танцор Тарзан (Сергей Глушко), муж певицы Наташи Королевой, показал место в доме, где он успешно "самоизолировался" - спортзал. Артист прокомментировал, что в условиях "ничегонеделания его прет невероятно" - имея в виду желание заниматься как можно больше своим физическим здоровьем.

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