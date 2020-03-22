Российская телеведущая, звезда Инстаграма Настя Ивлеева устроила прямой эфир с юмористом Максимом Галкиным

Видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Ивлеева рассказала, что во время карантина многие звезды устраивают концерты и прямые эфиры онлайн, чтобы развлекать своих поклонников. На самом деле, по словам звезды, таким образом они развлекаются сами. Ведь им тоже скучно.

В связи с этим Ивлеева устроила прямую трансляцию с Максимом Галкиным. Они оба налили себе вина и обсуждали разные темы.

«В эпоху величайшего карантина и вселенской грусти, Настюшка, винчик и звёздные друзья не дадут вам скучать!», - подписала видео Ивлеева.

Отметим, что во время эфира в кадре появились дети Галкина и его жена, певица Алла Пугачева. Они обменялись любезностями, Ивлеева сделала много комплиментов Пугачевой и малышам. Позже, когда Пугачева уложила детей спать, Галкин предложил жене вина, но она отказалась. Пугачева отметила, что для хорошего самочувствия ей пить нельзя. Примадонна понюхала вино в стакане у Галкина и лишь облизнулась. После этого она поцеловала Галкина, пожелала ему спокойной ночи и ушла спать.

«Теперь я видела все», - бурно отреагировала Ивлеева, которая успела покраснеть, пока Галкин с Пугачевой обменивались любезностями.

Отметим, что поклонникам очень понравился прямой эфир. Они предложили Ивлеевой устраивать подобное регулярно.

«Эфир топ и огонь», «Ты лучше всех!! Знай», «Самый классный прямой эфир», «Идеально», «А когда следующий прямой эфир и с кем?», - пишут пользователи сети.

Как известно, сегодня действительно многие звезды устраивают перфомансы, прямые эфиры и концерты для своих подписчиков. Например, певец Робби Вильямс в прямом эфире общается с фанатами, поет песни на заказ и танцует.

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