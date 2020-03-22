Популярный российский актер Сергей Глушко, более известный как муж Наташи Королевой "Тарзан", показал новый ролик в Инстаграм

На кадрах он показывает только свою голову, пока лежит в кровати. На фоне ничего не видно, кроме спинки кровати и стены. Волосы Тарзан решил оставить распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Глушко в видео рассказал, что думает начать показывать домашние тренировки и рассказывать, как нужно правильно ухаживать за своим телом. Он спросил у фанатов, нужно ли реализовывать такую идею.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под роликом:

"В условиях самоизоляции нам, девочкам, нужен вдохновитель-мотиватор. Мы запаслись гречкой и туалетной бумагой, а теперь хотим хлеба и зрелищ. Хотим стриптиз онлайн. Короче, даешь Тарзаншоу!!!", "Пожалуйста, оставайтесь в стороне Верочка нуждается в срочной поддержки, документы находятся на странице. Важен даже Ваш лайк, который поднимет комментарий", "Я хочу! Честно- лень затягивает. И нужен вдохновитель с кнутом. Вот если бы такое произошло- я бы дисциплинированно занималась!!! А тем более, если ТАКОЙ Тренер преподает!!!! И приятно, и полезно, и очень позитивно!. Забудешь про все вирусы!".

Ранее мы сообщали, что российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, помпезно отметил 8 марта свое 50-летие.

Артист поделился видео в микроблоге в Инстаграм со своего юбилейного шоу. Так, муж певицы Наташи Королевой, Тарзан, устроил небывалое зрелище, без тени смущения посветив мышцами в костюме ангела и индейца. Кроме того, он показал, как его поздравляла команда - тортом с неприличным подтекстом. На сладком шедевре полуголая фигурка самого Тарзана.

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