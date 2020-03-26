Голливудская звезда Эмбер Херд поделилась снимком из повседневной жизни

Свежее фото бывшая жена Джонни Деппа опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Херд сидит на переднем сидении авто, раздвинув ноги. На фото не видно, есть ли на девушке одежда внизу, так как ее ноги голые.

«Мой путь - украсть твою туалетную бумагу», - подписала снимок звезда, намекая на ажиотаж вокруг этого товара в магазинах из-за объявленного карантина.

Пост Херд собрал более 342 тысяч лайков. Комментарии у актрисы ограничены, но одному подписчику удалось оставить свое мнение под фото.

«Не делай этого в Техасе!», - написал пользователь сети.

Ранее мы писали, что Эмбер Херд распрощалась с бельем ради пикантных фото. 33-летняя актриса опубликовала снимок, на котором она стоит практически голая. Свою грудь девушка кокетливо прикрыла прозрачными рюшами и руками. На плечи актрисы накинут пиджак, ее губы накрашены яркой красной помадой, а волосы заколоты.

Как известно, Эмбер Херд до сих пор судится со своим бывшим мужем Джонни Деппом, с которым она прожила в браке чуть более года. Херд обвиняла Деппа в домашнем насилии, практически разрушила его репутацию и карьеру. Правда, недавно Деппа оправдали, а он подал на актрису встречный иск. Но потерянные роли, конечно, ему вернуть никто не сможет.

Напомним, что Джонни Деппа застукали с новой любовницей: "корчилась от...".

Ранее Politeka писала, что бесстыжую Эмбер Херд застали с любовницей: горячие кадры.

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