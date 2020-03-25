Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась необычным развлечением во время карантина дома

Артистка отменила часть своих выступлений и устроила себе обязательный карантин дома. Тем не менее, балерина не перестала удивлять необычными выходками даже во время изоляции дома, пишет Politeka.net.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появилось небольшое видео, на котором сама Анастасия показала, как развлекается во время изоляции и делает это не одна. Как оказалось, звезда не перестала ухаживать за собой и во время карантина пусть она не ходит в салон, но должна выглядеть прилично.

Специально для этого балерина пригласила к себе девушку из салона, чтобы обновить татуаж бровей и заодно похвастаться "царской обстановкой" во время своего отдыха.

«Вот и ещё один вариант времяпрепровождения во время домашнего карантина и изоляции.😊 Евгения приехала ко мне подкорректировать татуаж бровок. Вот такая у нас @evgenikastudio на дому!💃👍🌺 Так что и плюсы есть в пребывании дома.😉», – написала Анастасия под новым постом.

В самом ролике балерина беззаботно лежала на специальном столе и смотрела в телефон, который держала в руках. Причем артистка привычно похвасталась своими ногами в пластырях после тренировок в балетном зале.

До этого на своей странице звезда похвасталась домашним отдыхом на карантине.

Балерина позировала на излюбленном мягком диване, а рядом заметен стол с кальяном, которым так Анастасия гордится и уже неоднократно нахваливала его. В подписи же артистка рассказала, что пользователям сети лучше заняться собой и карантином, чем "злыми комментариями".

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