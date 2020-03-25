Відома балерина Анастасія Волочкова похвалилася незвичайною розвагою під час карантину вдома

Артистка скасувала частину своїх виступів і влаштувала собі обов'язковий карантин вдома. Тим не менш, балерина не перестала дивувати незвичайними витівками навіть під час ізоляції вдома, пише Politeka.net.

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Вот и ещё один вариант времяпрепровождения во время домашнего карантина и изоляции.😊 Евгения приехала ко мне подкорректировать татуаж бровок. Вот такая у нас @evgenikastudio на дому!💃👍🌺 Так что и плюсы есть в пребывании дома.😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #салонкрасоты #дом

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Цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилося невелике відео, на якому сама Анастасія показала, як розважається під час ізоляції і робить це не одна. Як виявилося, зірка не перестала доглядати за собою і під час карантину нехай вона не ходить в салон, але повинна виглядати пристойно. 

Спеціально для цього балерина запросила до себе дівчину з салону, щоб оновити татуаж брів і заодно похвалитися "царської обстановкою" під час свого відпочинку.

 «Ось і ще один варіант проведення часу під час домашнього карантину та ізоляції.😊 Євгенія приїхала до мене підкоригувати татуаж брівок. Ось така у нас @evgenikastudio на дому!💃👍🌺 Так що і плюси є в перебуванні вдома.😉», – написала Анастасія під новим постом.

В самому ролику балерина безтурботно лежала на спеціальному столі і дивилася на телефон, який тримала в руках. Причому артистка звично похвалилася своїми ногами в пластирах після тренувань у балетному залі.

До цього на своїй сторінці зірка похвалилася домашнім відпочинком на карантині.

Балерина позувала на улюбленому дивані, а поруч помітний стіл з кальяном, яким так Анастасія пишається і вже неодноразово нахвалювала його. Підпису ж артистка розповіла, що користувачам мережі краще зайнятися собою і карантином, ніж "злими коментарями". 

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