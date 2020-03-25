Знаменитая певица Надя Дорофеева показала лучшие кадры из последнего интервью с Позитивом

Несколько дней тому назад группа "Время и Стекло" официально объявила о завершении существования, чем буквально взорвала все социальные сети. Сегодня же на странице Нади в Инстаграм появился отрывок из последнего интеревью, в котором принял участие Алексей Завгородний (Позитив) и их продюсер Алекстей Потапенко (Потап), пишет Politeka.

Так, в новом ролике Надя и Позитив должны были ответить на серию довольно провокационных вопросов, касающихся воспоминаний о группе. Озвучивал наиболее пикантные вопросы, конечно же, сам Потап.

Игра-проверка от Потапа оказалась весьма смущающей, ведь он спрашивал буквально все: от вопросов, касающихся личной жизни, до рабочих моментов группы: о дате первой встречи, самой любимой пище из их райдера, о дате и месте первого концерта, а также многом другом.

Поклонники также не остались равнодушны и написали не только свое мнение по поводу увиденного, также пользователи сети отметили наиболее понравившиеся им вопросы и пошутили по поводу поведения Потапа.

Ранее Надя также представила в Инстаграм часть из прощального интервью с личным комментарием:

«Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло.

Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде @mozgientertainment», - написала Надя.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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