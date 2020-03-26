Вот с кого нужно брать пример

Вынужденный карантин запер многих звезд дома, но для поддержания форм они просто обязаны заниматься спортом

Politeka.net выясняла, как украинские звезды спасают свои идеальные фигуры на карантине.

Певица Настя Каменских, которые последние несколько лет активно занимается спортом, не бросает тренировки. Более того, она организовала онлайн-тренировки для своих поклонников. Настя делится снимками в разных спортивных костюмах и пропагандирует здоровый образ жизни, несмотря на карантин.

Солистка группы «Время и стекло» Надежда Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом также занимаются спортом дома. К ним присоединились и их друзья, владельцы сети киевских ресторанов Даша и Миша Кацурины. На снимках в соцсетях видно, что пары разделились на женскую и мужскую команды, чтобы выполнять различные упражнения.

Дочка экс-нардепа Алла Добкина на карантине также уделяет время тренировкам.

«Не забывайте о спорте. Это сейчас важно», - написала она своим поклонникам.

Звезды дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха и Слава Каминская тоже поддерживают форму на карантине. У Каминской дом есть беговая дорожка, на которой она проводит вечера. А Смеюха поделилась с фанатами необычным способом занятий в домашних условиях. Она взяла большую банку со спортивным питанием и делала с ней приседы.

Напомним, что Каминская после липосакции показала, как выглядит ее фигура: "Считалась худой, но...".

Ранее Politeka писала, что Надя Дорофеева показала, как развлекается на полу с подругой, Дантес не удержался: "Поза что надо!".

Также Politeka писала, что Настя Каменских раскрыла секрет своего успешного похудения: "Настя, тебе в кайф?".