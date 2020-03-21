Слава показала, як вона проводить час ночами вдома

Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як займається спортом вдома в незвичайному костюмі

Слава залишилася вдома з дітьми на час введеного кілька днів тому карантину. Проте зірка не збирається занурюватися в безглузду рутину, тому почала активно займатися собою, інформує Рoliteka.net.

Сьогодні у розділі Сторі Instagram зірка вирішила показати, як займається спортом вдома. На представлених фотографіях можна побачити, як зірка тільки розігрівається і повільно крокує по доріжці.

Причому фігура зірки у відмінній формі. Артистка показала себе з розпущеним волоссям і без макіяжу, в природному вигляді. Привертає увагу і костюм зірки - спортивні лосини і топ з леопардовим забарвленням виглядали вельми незвично.

Варто відзначити, щоб дотримуватися таку форму, як у зірки зараз, доводиться багато тренуватися, адже вона не так давно зробила собі ліпосакцію.

"Мої пластичні операції. Розповім сама, поки ви там не придумали свою альтернативну правду. Хоча .... пізно. Я ні в якому разі не пропагую, просто ділюся інфою. Як стало відомо з достовірних джерел, деякий жир витягти з тіла за допомогою спортзалу (при певному, комфортному мені вазі). НЕМОЖЛИВО! Тому, моїми Чіп і Дейл (і навіть Гаечкой) стала ліпосакція. Ви запитаєте навіщо? Щоб було менше жиру в важкодоступних місцях. Начебто, потім же її і роблять. Жирові пастки виявилися чималі", - написала кілька днів тому Камінська.

Раніше артистка показала "рекомендації мами-артистки, є багато творчості і хендмейду😅":

1️⃣ Кулінарія🍪

Я виписала список улюблених ласощів своїх молодшеньких, і планую якийсь час приділяти кухні.

2️⃣ Fasion з травень профешн🎽

Будемо декорувати старі мамині футболки!

3️⃣ Домашні рослини 🌱

Давно не доходили руки пересадити вазони — хочу організувати бригаду з трьох👩‍👧‍👦

4️⃣ Слаймы🧃

Змивки вже купила заздалегідь, вчуся на своїх помилках. Скачала кілька рецептур, якщо у вас є перевірені, діліться у коментарях⬇️⬇️⬇️

5️⃣ Концерти і дискотеки💃🏼

Леон у нас не з шоу-бізнесу, а от з Лаурою плануємо влаштувати шоу пояскравіше Мадонни😂 Репертуар стабільний — передався генетично.

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