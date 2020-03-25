Настя показала себе у спортивному костюмі під час тренування

Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла про те, як правильно тренуватися, щоб схуднути

Після того, як був введений карантин, Анастасія почала активно вести соціальну мережу Instagram, щоб розповісти про свої будні вдома. Не полінувалася зірка розповісти також про те, як провести час з користю і навіть як тренуватися без спортзалу і схуднути, пише Рoliteka.net.

На представленому кадрі в соціальній мережі Instagram Настя позувала в стильному спортивному костюмі - чорних лосинах і пастельного відтінку майці власного бренду. Волосся співачка розпущені і акуратно уложенны з боків, а на обличчі легкий макіяж.

В підпису ж зірка розповіла про тренування:

«Чекаєте ви наше завтрашнє тренування, як чекаю її я?❤️ Підготовка і відновлення після вправ важливі не менше, ніж самі вправи ☝️

Якщо ви неправильно робите, організм запам'ятає спорт як негативний досвід, після якого він відчуває біль і втому і ваші тренування зведуться нанівець.

Тому важливо знати :

❗️ Не починайте тренування відразу після сну. Організму потрібно час, щоб перебудуватися з стану спокою в стан готовності до навантажень. Я обожнюю бігати і тренуватися вранці, але прокидаюся як мінімум за годину до цього.

❗️Нерозігріті м'язи не можна тренувати. Це загрожує травмами або майже завжди сильною крепатурою навіть від простих вправ. Тому завжди робимо розминку

❗️Після тренування - обов'язково розтяжка. Вона знімає напругу м'язів, які в свою чергу напружують суглоби, що небезпечно.

❗️Спите достатньо. Саме уві сні організм відновлюється і виробляє гормони, які впливають на спалювання жирів, обмін речовин і зміцнення м'язів. Однією з причин, чому ви не худнете, може бути те, що ви мало спите.

❗️Пийте воду. Для всіх це вже банальний рада, але скільки з вас п'ють достатньо чистої води? Це ваша еластичність шкіри, відсутність целюліту, міцні судини і серце.

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