Екс-солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва влаштувала домашнє тренування з подругою

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка опублікувала кілька кадрів, які дбайливо зробив для неї чоловік Володимир Дантес. Поки в країні введено карантин, співачці довелося відмовитися від багатьох своїх проектів, тому вона вирішила зайнятися собою в посиленому режимі, пише Politeka.

Так, цього разу зірка в природному і домашньому вигляді показала, як тренувалася на підлозі разом з подругою. Спочатку в Сторі на своїй сторінці співачка показала, як тренується її чоловік, а вже потім і сама приєдналася до тренувань.

Надя позувала у світлому топі і сірих лосинах з білими смугами на литках і спеціальної тканинної вставці з принтом на животі. Схоже, співачка не втрачає час на карантині даремно і не забуває про заняття ні на хвилину.

Як заявила сама артистка раніше, карантин дотримуватися «карантин важливо і потрібно».

«Да, з гарним настроєм і гумором! Ну а тепер переведіть свою увагу на себе. Ви давно не відпочивали. Не було часу почитати або подивитися концерт .. ( тут я раджу «Вислово» у Палаці спорту))

Не було часу позалицятися за собою, шкірою, волоссям? - зробіть зволожуючу маску для волосся і потримайте не 3 хвилини, як раніше, а тримайте її стільки, скільки написано на упаковці !!!) Нарешті-то подумайте про шкіру і побалуйте її! Є багато різних безкоштовних онлайн уроків по facefitness! Актуальненько і модно 😂😇 А ще пийте багато води», – розповіла днем раніше Дорофєєва.

До цього Надя вирішила показати, як проводить час з колегою і близькою подругою, позуючи в речах білосніжного кольору на тлі досить світлою і яскравою кімнати.

Надя показала себе в білому спортивному костюмі, що складається з укороченого свитшота і досить вільних спортивних штанях, при цьому зірка позитивно посміхалася, позуючи з телефоном в руках перед дзеркалом.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

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