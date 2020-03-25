Кристина Асмус продолжает покорять российский кинематограф

Подробностями звезда поделилась в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

В частности, Кристина Асмус похвасталась перед поклонниками, что сыграла в новом фильме "Китобой", где ей досталась откровенная роль.

При этом российская звезда сразу успокоила фанатов и заявила, что в фильме не будет пикантных сцен.

"В декабре я снялась в полнометражном фильме «Китобой». Это не хоррор), это драма. Я сыграла девушку из секс-видеочата. Уууфь) Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты", - написала Кристина Асмус в качестве подписи к снимкам, на которых актриса предстала в разных образах.

"Смотрю, вошла во вкус быть п*рнозвездой", "После хрени с Петровым Асмус уже не та", "Рабочая сторона?", "Божественная", "Красивая, но невольно голова набок клонится, смотря на фото", "Богиня дискотеки", "Фоточки шикардос!", "Что это потекло...", - пишут пользователи в комментариях под публикацией актрисы.

Ранее мы сообщали, что коронавирус не обошел стороной 31-летнюю российскую актрису Кристину Асмус.

Девушка обратилась к поклонникам в своем микроблоге в Инстаграм. Асмус сообщила об отмене спектаклей из-за объявленного в России карантина, а также пожелала здоровья всем пользователям в результате вспышки коронавируса.

"Сегодня мы должны были играть любимую «Утиную охоту». Ни «Текста», ни «Ревизора», ни «Гамлета», ни других спектлей в ближайшее время не будет. Пока до 10 апреля. А там, говорят, ждём новостей...Вероятность закрытия проекта «Вернувшиеся» в Москве – максимальна. Т.е., когда я играла прошлый спектакль..даже представить не могла, что он может оказаться последним", - написала Кристина.

Напомним, Асмус сняла белье и взбудоражила сеть интимным фото.

Как сообщала Politeka, неудачи посыпались на Асмус, актриса не сдержалась: "Может оказаться последним...".

Также Politeka писала, что Асмус показала себя в полный рост и взбудоражила видом: "42 размер ноги".