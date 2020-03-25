Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала вечернюю домашнюю тренировку на тренажере

После того, как стало известно о массовом закрытии общественно-культурных заведений, Слава решила изолироваться с детками у себя дома и соблюдает режим карантина. Тем не менее, это не мешает артистке активно вести блог, рассказывать о своих буднях и показывать свои вечерние тренировки, информирует Рoliteka.net.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм певица появилась без макияжа и в светло-бежевом костюме с прозрачными кружевными вставками над грудью и на бедрах. Привлекло внимание поклонников также и декольте певицы.

В режиме прямого эфира пользователи смогли оставлять комментарии, задавать вопросы звезде и даже похвалить ее стремление быть в форме. Сама Слава очень переживает по этому поводу, так как не так давно она даже сделала липосакцию, поскольку была недовольна "количеством жира в организме".

По словам артистки его было куда больше, чем она думала, однако после операци нельзя оставить все как есть и надо активно тренироваться, иначе ее вес снова будет на "опасной" отметке на весах.

До этого Слава Каминская раскрыла свои секреты похудения во время последней тренировки с тренером Андреем Хомицким. Во время занятия Слава показала топ лучших упражнений и под руководством тренера выполнила их сама.

Как можно увидеть во время записи, Андрей Хомицкий – персональный тренер – показал часть упражнений на проблемные зоны: внутреннюю поверхностью бедра, наружную, ягодицы, бока на животе, провисающую часть трицепса. Во время ролика Слава исполнила личный топ 4 лучших упражнений на указанные проблемные зоны.

Стоит отметить, что Слава активно следит за собой и, чтобы показывать стильные кадры на отдыхе в мини-бикини, звезда довольно много тренируется, пробует различные диеты и следит за собой.

Во время ролика, к примеру, Каминская в естественном виде и без макияжа поработала над своими проблемными зонами, постояла на планке и даже получила несколько дельных советов от персонального тренера Андрея Хомицкого во время занятий на тренажерах.

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