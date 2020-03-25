Вика в новом имидже рассказала, как на самом деле проводит время на карантине

Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала себя в неожиданном образе с ярким макияжем

Сегодня в социальной сети Инстаграм Виктория решила показать необычный кадр, на котором блистала в дерзком имидже с новой прической. Звезда решила поэксперементировать со стилем и заплела длинные локоны новым образом, сообщает Politeka.

На снимке певица появилась с довольно заметным и вызывающим макияжем с ацентом на глаза, которые удачно подчеркнуты голубыми блестящими тенями. Но главной примечательностью фото стала именно прическа певицы в сочетании с просто майкой черного цвета в белую полоску.

В подписи артистка решила поговорить о карантине и проблеме "откладывать важное на потом":

«Приветствую всех, кто заглянул!🖖🏻😍 Как в наше время у вас обстоят дела с откладыванием полезного на потом? 🤦🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Знакома ли вам такая ситуация🙃. Вместо важных дел, имеющих для нас смысл, занимаешься чем-то несущественным: бесконечно смотришь сериал 📺🍿, поливаешь цветы часто🌸🌺🌼, тратишь время в соцсетях📲, ешь🥞🍗🥩🍔🍧(даже если не голоден), делаешь повторную уборку🧹🧺, бесцельно слоняешься по квартире или просто «плюешь в потолок». 😂😂😂

Давайте мы выберем несколько дел, которые хотелось бы осуществить в ближайшее время во время карантина и запишем ✍🏻 их в блокнот📝. И, чтобы лень не победила нас, не откладывая все на неопределенный срок, мы сделаем мини-шаг в этот же день 👣👆🏻😍. Психологически легче что-либо начинать, если нужно делать это не с нуля👌🏻, а опираясь на какие-то заготовки.🔜 ✔️Напишите себе девиз «Просто сделай это» и начните с составления детального плана. (Я так делаю) Действуйте! ✌🏻😃✌🏻#простосделайэто», – написала Виктория под новым фото.

Также звезда показала, как можно тренироваться дома - было бы желание.

В качестве забавного, но наглядного примера Виктория показала, как можно приседать правильно и с утяжелителем. В качестве своего помощника Вика выбрала большую банку, о которой также успела пошутить в своих Сториз.

Напомним, что Виктория Смеюха без макияжа показала сочные мандаринки.

Как сообщала Politeka, звезда "НеАнгелов" сразила новым талантом после отпуска.

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