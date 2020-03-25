Знаменитая украинская певица Настя Каменских устроила тренировку в прямом эфире в стильном костюме болотного цвета

Чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда решила проводить тренировку вместе с фанатами в реальном времени и без записей. Так, Настя устроила целую виртуальную тренировку с поклонниками рано утром, пишет Рoliteka.net.

В прямом эфире в социальной сети Инстаграм счастливая и довольная певица появилась в естественном виде и в костюме болотного оттенка, состоящем из свободной майки, которую она засвязала на талии, и обтягивающих лосин. Костюм, как в впрочем и другие спортивные образы звезды, является моделью ее собственного бренда.

Так, в записи Настя рассказала о правилах хорошей тренировки показала топ самых разных упражнений на все группы мышц и, конечно же, потренировалась вместе с поклонниками.

«Надо сидеть дома. А после мы сможем как можно скорее порадоваться наступившей весне», - отмечала не раз Каменских.

Напомним, до этого певица рассказала о правилах похудения:

"❗️ Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам. Я обожаю бегать и тренироваться утром, но просыпаюсь как минимум за час до этого.

❗️Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений. Поэтому всегда делаем разминку

❗️После тренировки - обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно.

❗️Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц. Одной из причин, почему вы не худеете, может быть то, что вы мало спите.

❗️Пейте воду. Для всех это уже банальный совет, но сколькие из вас пьют достаточно чистой воды? Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце", - сообщила Каменских.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа