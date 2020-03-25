Известная певица Светлана Лобода показала один из лучших образов, который примерила в клипе "Новый Рим"

В этот раз знаменитая артистка показала себя в дерзком образе ковбойши, засветив во время фотосессии не только стройную фигуру, но и стильную укладку, сообщает Politeka.

Как известно, скандальный клип Светланы вышел не так давно, но вызвал целую бурю неоднозначных комментариев в социальных сетях из-за представленных кадров.

Отметим, в самом ролике артистка появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско. Она всячески изгибается, принимая странные позы, позирует в летающей тарелке, а в конце ее съедают зомби, испачкавшись зеленой "кровью". В разделе Стори, чтобы привлечь внимание к новой композиции, Светлана представила один из образов.

Наряд ковбойши привлекает внимание к себе блестящей тканью на груди звезды и с завязками на бюсте. Какже кожаные штаны с низкой посадкой удачно продемонстрировали "стальной" пресс знаменитости. Завершила "лук" артистки черная шляпа.

Ранее Светлана Лобода показала, как проходили съемки ее скандального клипа "Новый Рим". Клип Алана Бадоева буквально взорвал социальные сети - поклонники на перебой принялись спорить из-за новой работы певицы.

Певица решила показать, как же проходили данные съемки на самом деле. Как оказалось, Светлане пришлось очень даже не сладко, ведь Алан потребовал очень многого - в частности, три часа без остановки совершать идеальный прыжок для идеалнього кадра.

Напомним, Лобода без грамма макияжа на лице взбудоражила необычными кадрами

А еще Politeka писала, что Лобода в леопардовом мини еле прикрыла срамные места

Также Politeka сообщала, что Лобода в крошечном бикини показала, как надо развлекаться