Наташа Королева удивила внешностью, посетив салон красоты

Российская певица применила ботокс к волосам. Об этом артистка рассказала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию звезды 90-х.

Королева утверждает, что свои волосы она ни разу не красила, вся ее "красота натуральная" и показала весь процесс подпитки волос на камеру: как проходила процедура, что именно делали с ее волосами, также артистка на видео предстала практически без макияжа.

Некоторые ее подписчики отметили, что Наташа заметно постарела, некотрые, что она прекрасно выглядит, другие, что ее волосы по виду оставляют желать лучшего, были и такие, которые считают, что артистке без макияжа не стоит появляться ни перед камерами, ни на публике. Кроме того, Наташа сказала на камеру, что придет к своему специалисту через месяц, после того, как побывает в Германии на гастролях:

«А карантин вроде везде до мая месяца в Германии?»

«НАТАША ТЫ ВСЕГДА КЛАССНАЯ ❤️❤️❤️»

«А седины нет шоли?»

«Хоть кто-то прочитал пост из критиканов?🙈 Наташа пишет, сделала ПЕРЕД гастролями. И сейчас она дома на карантине, гастроли перенесли»

«Такая красивая лучше дома оставайся😊🙈»

Ранее мы писали о том, что Королева показала странный образ в Инстаграм. На ролике Наташа показала только свое лицо. Хвост у нее был завязан в узел, а образ дополнила Королева медицинской маской, если ее можно так назвать. На кадрах видно множество украшений на самой маске. Как оказалось, защитное приспособление было сделано известным дизайнером Татьяной Мельник.

"Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера Татьяны Мельник. Девчонки в сложившейся ситуации наш девиз - Красоту коронавирус обходи стороной!!! Не падаем духом , не унываем !!! С любовью Ваша Наташа!!!", - написала Наташа.

Сообщалось также и о том, что известная украинская певица Наташа Королева, которая живет и работает в России, опубликовала фото с другой звездой.

Королева была в черном платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Наряд затянул ее пышные прелести, при этом из выреза выглядывала лямка из-под нижнего белья, это уже, можно сказать, лишнее.

Яркий обруч, сережки в тон и другие аксессуары дополнили образ звезды. Наталья будто присела на колени Бабкиной, притянулась к ней, открыла рот и вытянула в руке длинную косу.

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