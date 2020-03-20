46-летняя российская певица Наташа Королева ошеломила публику, преобразившись до неузнаваемости ради своего крестника

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, на котором предстала в необычном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Королева обработала свою внешность в редакторе и предстала с заячьими ушками, сердечком на кончике носа и алыми губами.

Певица рассказала, что решилась на творческий эксперимент ради своего маленького крестника - прочитала на камеру сказку "Теремок", придав каждому животному разные голоса. Идея настолько понравилась самой артистке, а также ее близкому окружению, что она решила поинтересоваться у фанатов, стоит ли ей продолжать этим заниматься.

"Меня уговаривают все мои друзья, у которых есть маленькие дети!!! Мне очень интересно узнать мнение у Вас, уважаемые подписчики - если у вас есть маленькие дети или внуки, включите им на моем YouTube канале сказку «Теремок». Мне важно знать, как реагируют детки: нравится им или очень нравится)))?", - написала в соцсети Королева.

Поклонники менее чем за сутки поставили 100 000 "лайков", засыпав Наташу комплиментами. Некоторые отметили, что на сегодня не хватает таких добрых проектов.

"ну прикольно 👍👍👍 в наше время так не хватает чего-то детского , яркого , веселого , наивного . Наташа , в точку !!! спасибо тебе 🌻"

"Наташа, это круто... Вы хороший пример для многих.. 💋"

"Какая молодец,, Натусик может Вы нам покажите русские сказки.🤗👍"

"Свинка, конечно, это фильм ужасов отдыхает)). А так в целом очень миленько!👍😊 "

"Никак детство её не покидает!!!!❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Королева удивила фото с артисткой Надеждой Бабкиной. Ради горячего снимка, звезда забралась на колени к старшей подруге. При этом наклонилась так, что ее бюст оказался чуть ли не на лице Надежды.

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