Такого от звезды не ожидали

Российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, который является мужем Наталья Королевой, озадачил сеть странным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram мужчины.

«Поехал в магазин за хлебом, выхожу, а возле моего Хаммера засада.....», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке видно девушку в полупрозрачном темном боди и красных сапогах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«только не показывайте Королевой. Скандал будет», «что за чудище чудненькое? Отталкивающий вид», «вымирающий вид», «застенчивая», «жопа пипец», «Наташа лучше. Это какая-то фуууу», - пишут они.

До этого мы писали, что 50-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, похвастался участием в съемках популярного сериала "Фитнес".

Артист поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в весьма соблазнительном образе. Тарзан (сценический псевдоним Сергея) расстегнул джинсовую куртку, посветив накачанной грудью. Танцор любит эпатировать публику, хвастаясь мощными мышцами и частенько оголяясь не к месту.

Глушко опустил камеру вниз, чтобы сфотографировать себя с максимально удачного ракурса.

"Приехал на фитнес....точнее,позвали сниматься в сериале "Фитнес "))))😃", - поделился Тарзан.

За несколько часов фото собрало сотни лайков, пользователи не удержались от комментариев.

Напомним, что Тарзан расстегнул кофту и одним фото заставил женщин завидовать Королевой: "Молодец, Наташка!".

А еще Politeka писала, что раздетый Тарзан заставил Королеву ревновать, шоу только для взрослых: "Какой же он крутой!".

Также Politeka сообщала, что Тарзан ошарашил новым видео перед своим Тарзан-шоу: "Фу, зачем такое выкладывать?".