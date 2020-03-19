Российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, который является мужем Наталья Королевой, озадачил сеть странным снимком
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram мужчины.
«Поехал в магазин за хлебом, выхожу, а возле моего Хаммера засада.....», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке видно девушку в полупрозрачном темном боди и красных сапогах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«только не показывайте Королевой. Скандал будет», «что за чудище чудненькое? Отталкивающий вид», «вымирающий вид», «застенчивая», «жопа пипец», «Наташа лучше. Это какая-то фуууу», - пишут они.
До этого мы писали, что 50-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, похвастался участием в съемках популярного сериала "Фитнес".
Артист поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в весьма соблазнительном образе. Тарзан (сценический псевдоним Сергея) расстегнул джинсовую куртку, посветив накачанной грудью. Танцор любит эпатировать публику, хвастаясь мощными мышцами и частенько оголяясь не к месту.
Глушко опустил камеру вниз, чтобы сфотографировать себя с максимально удачного ракурса.
"Приехал на фитнес....точнее,позвали сниматься в сериале "Фитнес "))))😃", - поделился Тарзан.
За несколько часов фото собрало сотни лайков, пользователи не удержались от комментариев.
Напомним, что Тарзан расстегнул кофту и одним фото заставил женщин завидовать Королевой: "Молодец, Наташка!".
А еще Politeka писала, что раздетый Тарзан заставил Королеву ревновать, шоу только для взрослых: "Какой же он крутой!".
Также Politeka сообщала, что Тарзан ошарашил новым видео перед своим Тарзан-шоу: "Фу, зачем такое выкладывать?".