Вера Брежнева поделилась милым домашним фото с Константином Меладзе
В последние дни во многих странах мира действуют те или иные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого многие люди буквально «застряли» в собственных домах. Звезды не стали исключением.
Как сообщает Politeka, популярная украинская певица, перебравшаяся в Россию, решила напомнить людям о важности самоизоляции. В разделе Сториз своего Инстаграм Брежнева опубликовала совместное домашнее фото со своим мужем Константином Меладзе. На снимке певица лежит на постели или диване в обнимку с супругом. Правда, видно на фото только руку Меладзе, которой он приобнимает жену. Впрочем, догадаться, что это он несложно, так как на руке видно обручальное кольцо.
Брежнева сопроводила трогательный снимок хэштегом с призывом оставаться дома. В последние дни все больше звезд обращаются к поклонникам с аналогичной просьбой.
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Отметим, что в конце прошлого года появились слухи о том, что Меладзе якобы изменяет Брежневой. Впрочем, певица лично опровергла эти сообщения и заверила, что у них с мужем все хорошо.
До этого певица показала кадры с эффектной фотосессии в черном спортивном костюме. Брежнева показала отснятый материал в рамках специальной фотосессии для модного журнала.
На представленных кадрах стройная Вера позировала в черном облегающем укороченном комбинезоне, под низом которого можно заметить светлую майку. Дополнила наряд певица нежно-розовой весенней курткой, а также светлыми кроссовками с белыми носочками-гольфами.
Напомним, Брежнева в спортивном костюме показала идеальные ноги после тренировок.
Как сообщала Politeka, горячая Брежнева показала, чем соблазняет Меладзе на карантине.
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