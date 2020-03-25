Вера Брежнева поделилась милым домашним фото с Константином Меладзе

В последние дни во многих странах мира действуют те или иные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого многие люди буквально «застряли» в собственных домах. Звезды не стали исключением.

Как сообщает Politeka, популярная украинская певица, перебравшаяся в Россию, решила напомнить людям о важности самоизоляции. В разделе Сториз своего Инстаграм Брежнева опубликовала совместное домашнее фото со своим мужем Константином Меладзе. На снимке певица лежит на постели или диване в обнимку с супругом. Правда, видно на фото только руку Меладзе, которой он приобнимает жену. Впрочем, догадаться, что это он несложно, так как на руке видно обручальное кольцо.

Брежнева сопроводила трогательный снимок хэштегом с призывом оставаться дома. В последние дни все больше звезд обращаются к поклонникам с аналогичной просьбой.

Отметим, что в конце прошлого года появились слухи о том, что Меладзе якобы изменяет Брежневой. Впрочем, певица лично опровергла эти сообщения и заверила, что у них с мужем все хорошо.

До этого певица показала кадры с эффектной фотосессии в черном спортивном костюме. Брежнева показала отснятый материал в рамках специальной фотосессии для модного журнала.

На представленных кадрах стройная Вера позировала в черном облегающем укороченном комбинезоне, под низом которого можно заметить светлую майку. Дополнила наряд певица нежно-розовой весенней курткой, а также светлыми кроссовками с белыми носочками-гольфами.

Напомним, Брежнева в спортивном костюме показала идеальные ноги после тренировок.

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