Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала кадры с эффектной фотосессии в черном спортивном костюме

Вера является активным пользователем социальной сети, поэтому каждый день делится с поклонниками самыми разными фото и видеоматериалами. В этот раз певица показала отснятый материал в рамках специальной фотосессии для модного журнала, пишет Рoliteka.net.

На представленных кадрах стройная Вера позировала в черном облегающем укороченном комбинезоне, под низом которого можно заметить светлую майку. Дополнила наряд певица нежно-розовой весенней курткой, а также светлыми кроссовками с белыми носочками-гольфами.

«В апрельском номере @harpersbazaar_ru наша беззаботная съемка, которую мы делали ещё в феврале ( кажется, в другой жизни 🙈) как абсолютное предвкушение весны, солнца и тепла ❤️ под классную музыку 📻 все получилось на одном дыхании с моей любимой командой, очень хочу чтобы наше настроение передалось и вам! 🧍🏼‍♀️», – написала Вера под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Боже👏👏👏👏Вера-весна!!!!!!❤️», «Верочка, молодец что поддерживаешь форму... 🔥🔥🔥», «Классная вы 🙌,Вера 😍🔥❤️», «Берегите себя, Вера😷👍🏻», «Стройная ! Красивая! Обваражжжжительная😍😍😍», «Красивая🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩», «Вера ты супер💋💋», «Красавица ты наша😊👍», «шёл 10 день карантина😍😂😂❤️❤️❤️❤️❤️❤️».

Ранее Вера Брежнева удивила трогательными кадрами с мужем, представив те в социальной сети Инстаграм. Причем выступала артистка даже в Международный женский день, поздравив своих поклонниц. А чтобы избавить себя от ненужных комментариев в адрес семьи, не забыла звезда в разделе Стори опубликовать трогательные семейные кадры.

Так, в специальном разделе Инстаграм певица показала трогательное обращение к мужу и целый фотоколлаж с снимками, на которых она вместе с Меладзе счастливо обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

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