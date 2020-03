View this post on Instagram

В апрельском номере @harpersbazaar_ru наша беззаботная съемка, которую мы делали ещё в феврале ( кажется, в другой жизни 🙈) как абсолютное предвкушение весны, солнца и тепла ❤️ под классную музыку 📻 все получилось на одном дыхании с моей любимой командой, очень хочу чтобы наше настроение передалось и вам! 🧍🏼‍♀️ photo - @tverdaya style - @katetabakova makeup - @nikakislyak hair - @marinaroy11 prod. - @st_kseniya