Популярная украинская певица Вера Брежнева рассказала поклонникам, как проводит время на карантине

Об этом артистка написала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. По словам Веры, она пытается найти возможности в каждой ситуации, поэтому карантинные дни в ее семье проходят очень плодотворно.

«И у меня наконец-то, помимо всего прочего, появилось время вернуться и продолжить вести свой дневник (девочки знают, о чем я). Расскажите, что интересного/полезного/нового делаете вы, оставаясь дома», - отметила Брежнева.

Свой пост она сопроводила селфи, показав свое лицо крупным планом. Видно, что Брежнева нанесла макияж, несмотря на то, что остается дома. Судя по всему, певица хочет выглядеть красиво для своего мужа, композитора и продюсера Константина Меладзе.

Поклонникам певицы очень понравилось фото. За час они оставили под ним почти 30 тысяч лайков и кучу комментариев. Кстати, Брежнева многим из своих поклонников ответила лично. Фанаты певицы стали рассказывать, чем они занимаются на карантине, не забывая сделать комплименты Вере.

«Красотка шикарная девочка», «Вера, Вы отлично выглядите!», «Только что пересмотрела фильм с вами!», «Дети дома сходят с ума, думаем уехать за город и выгуливать их часами на велосипедах», «У меня на звонке в телефоне стоит Ваша песня «люди любите друг друга». Вера, Вы классная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что несмотря на карантин и отмену массы концертов Брежнева остается активной в соцсетях и рассказывает о помощи людям. Она отметила, что кроме людей, пострадавших от коронавирусной инфекции, остается много людей, которым также нужна помощь.

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