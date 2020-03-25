Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала топ лучших весенних образов, которіе примерила во время фотосессии для модного журнала

В этот раз на своей странице в разделе Стори певица показала несколько бекстейдж-кадров, отснятых в рамках специальной фотосессии для издания Harper’s Bazaar, который выйдет в следующем месяце, пишет Рoliteka.net.

По словам Веры, кадры, которые она представила сегодня, были сделаны еще в февраля, однако перед началом выпуска апрельского издания глянца, она решила показать топ своих лучших образов.

На первых роликах Вера позировала в черном облегающем укороченном комбинезоне, под низом которого можно заметить светлую майку. Дополнила наряд певица нежно-розовой весенней курткой, а также светлыми кроссовками с белыми носочками-гольфами. На следующих певицу можно заметить в черно-белом обтягивающем гольфе и лосинах с принтом в крупный цветок.

А завершающим весенним нарядом Веры стал нежный образ, состоящий из майки с тонкими бретелями нежно-оранжевого цвета и телесного оттенка шорты. С каждым из нарядов Вера также меняла и свой макияж: от нежно-пастельных тонов до блестяще-розовых.

Также Вера Брежнева поделилась милым домашним фото с Константином Меладзе. В последние дни во многих странах мира действуют те или иные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого многие люди буквально «застряли» в собственных домах. Звезды не стали исключением.

Популярная украинская певица, перебравшаяся в Россию, решила напомнить людям о важности самоизоляции. В разделе Сториз своего Инстаграм Брежнева опубликовала совместное домашнее фото со своим мужем Константином Меладзе. На снимке певица лежит на постели или диване в обнимку с супругом. Правда, видно на фото только руку Меладзе, которой он приобнимает жену. Впрочем, догадаться, что это он несложно, так как на руке видно обручальное кольцо.

Напомним, Брежнева в спортивном костюме показала идеальные ноги после тренировок.

Как сообщала Politeka, горячая Брежнева показала, чем соблазняет Меладзе на карантине.

Также Politeka писала, что дерзкая Брежнева удивила жарким видом в боди из блесток.