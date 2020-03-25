Российская телеведущая Ксения Собчак, похоже на то, что беременна и если это так, то ее нынешний супруг Костантин Богомолов не зря переживает за нее...

На новом опубликованном в Инсте видео, Ксения Анатольевна рассказывает об ужасах коронавируса, который охватил буквально весь мир. Так в подписи к кадрам, Собчак отметила, что объездила многие инфекционки, чтобы собрать материал для передачи да и вообще - на карантине дома не сидит.

Ввиду этого, ее нынешний супруг Константина Богомолова начал беспокоится, ведь, риск заразиться сейчас очень большой и вероятно, Ксения в положении (появилась информация во многих россСМИ в последнее время). Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram-публикацию:

"...Муж говорит: «все сидят дома,а моя все инфекционки города обьехала»🙈".

Кроме того, Ксения, живот которой не виден, но наряды, к слову, становятся все просторнее написала:

«Включайте первый))). Начинаем серию наших репортажей из Новой инфекционной больницы открытой только сегодня,и из Коммунарки! .... Надеюсь ,не зря и вам будет интересна наша работа!

Мы продолжим работать всю неделю, собирая истории со всего мира, и отчаянно ищем уже переболевших и выздоровевших пациентов с диагнозом коронавирус ...».

Поклонники звезды ТВ поддержали рвения Ксении помочь другим, но и о себе пожелали ей не забывать.

Ранее Ксения позировала в джинсах или джинсовой юбке, а также кофточке. Волосы у нее были распущены в этот раз. Собчак смотрела широко открытыми глазами прямо в камеру. Снимок получился довольно странным.

"Наконец-таки и Бродский сгодился,и не под фото с задумчивым взглядом вдаль на закат: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку !!!", - написала Ксения в сети.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и начали активно обсуждать странный образ Собчак:

"Ксения, а чего с бровями у вас", "Практически Елена Воробей", "ну очевидно же, что следы старости уже не скрыть макияжем, нужно больше фотошопа!", "Ксения что с лицом? Кстати, я миллионер подскажите пожалуйста че как куда выгодно вкинуть в кризис?", "Ксения вид больной у Вас, все ли в порядке", "Сколько стоит кофта?"

Сообщалось, что звезда российского ТВ Ксения Собчак удивила поклонников видом в откровенном наряде на живописном пляже.

«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», - подписала Ксения свой новый снимок.

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