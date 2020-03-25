"Многие удивлены, если не сказать больше..."

Известного ведущего и отца ребенка покойной Жанны Фриске Дмитрия Шепелева обвиняют во многих семейных грехах

В частности, в россСМИ зашумели о том, что звезда ТВ изменял певице и сокрыл о от нее тот факт, что у него якобы есть второй ребенок. Дмитрий Шепелев неоднократно изменял своей гражданской жене еще при жизни той, пишет «Российский Диалог.RU»:

«Шоумен неоднократно изменял певице, ведь об этом говорила журналистам близкая подруга экс-солистки группы «Блестящие» Ольга Орлова». Лера же Кудрявцева как-то даже сказала журналистам, что у Шепелева есть внебрачный ребенок:

«Дмитрий уезжал на неопределенный срок и…». Также ранее сообщалось, что Шепелев хотел стать отцом еще раз и также от Жанны: суррогатная мать может выносить ребенка из замороженной яйцеклетки Фриске.

Ранее мы рассказывали о том, что муж умершей Жанны Фриске ошеломил пикантной подробностью. Бывший украинский телеведущий Дмитрий Шепелев, который долгое время работал на телеканале «M1», поделился историей о том отрезке времени.

В своем посте телеведущий рассказал — он трудился с известной украинской ведущей Василисой Фроловой. Много лет назад оба вели утреннее шоу на «M1».

Как признался Шепелев, для него это была не работа, ведь они с Василисой «валяли дурака» каждое утро, пять дней в неделю. По словам телеведущего, однажды они вышли в эфир голыми.

«Серьезно. Не вру. Утро после праздника Ивана Купала. Да, утро, прямой эфир и ноль одежды», — написал Шепелев.

Ранее мы сообщали, Шепелев рассказал в своем Инстаграм, как так получилось, что он в 2018-м году начал встречаться с Тулуповой. Оказалось, что их познакомили дети, которые посещали один садик. Напомним, после смерти Жанны Дмитрий воспитывает их общего сына - шестилетнего Платона.

Отметим, в Италии, где якобы собирается сыграть свадьбу Шепелев, произошла вспышка смертельного коронавируса. На севере страны объявилили чрезвычайное положение: десять муниципалитетов изолированы, закрыты школы, полки магазинов пустуют. По состоянию на 24 февраля, коронавирус убил уже седьмого жителя Италии.

Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".

Как сообщала Politeka, сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».