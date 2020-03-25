Известная актриса Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем в популярном сериале "Великолепный век", не перестает удивлять публику и очаровывать своей красотой

У артистки имеется целая армия поклонников - многие буквально боготворят турецко-немецкую красавицу-модель и часто высказывают свое восхищение в популярных соцсетях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram stambullik.

Так на новой опубликованной фотографии Мерьем предстала во всеоружии: лучезарная улыбка на устах, стильная пышная укладка и яркий макияж, а также стильное шолковое платьице в горошек с разрезом в районе ног.

Актриса на архивном снимке насколько очаровательна, что почитатели множества ее талантов и красоты не удержались, чтобы не запостить его и тем самым в очередной раз напомнить миру и родной для артистки стране какой бриллиант она имеет.

Ранее мы сообщали, что турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли порадовала поклонников фотографии с последнего мероприятия.

На серии фотографий актриса красуется на красной дорожке в окружении журналистов, смеется, улыбается в камеру, а также сидит в зрительском зале. Для выхода в свет Мерьем выбрала топ с глубоким декольте, серый пиджак с необычными плечами. Волосы актриса собрала в гульку. Макияж Мерьем был идеальным, на фото ее лицо смотрится невероятно.

«Права женщин и гендерное равенство - одна из самых важных тем нашего общества. Мы должны все больше и больше работать рука об руку, чтобы создать лучшее место на «нашей» планете Земля, где все полы должны быть равными. Одним из проектов, которые поддерживают права женщин и гендерное равенство, является фестиваль SHEnema», - рассказала Узерли про мероприятие, которое она посетила.

Сообщалось, что 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которой небывалую популярность принесла роль в сериале "Великолепный век", восхитила публику откровенным нарядом.

Девушка поделилась жарким фото в своем микроблоге в Инстаграм. Судя по геометке, актриса позировала во время Берлинского международного кинофестиваля. Так, красотка предстала в соблазнительном платье, состоящим из нескольких частей: черного корсета, нижняя часть которого выполнена из прозрачной ткани с вышивкой, юбке, сбегающей волнами книзу, и накидке с пышными рукавами. Корсет как нельзя лучше подчеркнул роскошный бюст актрисы: каждый изгиб пленителен и ослепителен.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».