Турецкая актриса Мерьем Узерли покинула сериал "Великолепный век" после третьего сезона

Об этом пишет издание Aksam.

В 2011 году Мерьем Узерли обрела мировую популярность после выхода на ТВ сериала "Великолепный век".

Проект был очень популярным, но после третьего сезона одна из главных героинь Мерьем Узерли внезапно покинула съемки.

Сейчас турецкая актриса решила объяснить, почему тогда сбежала в Берлин прямо со съемочной площадки. По ее словам, в то время у нее начался личностный кризис из-за постоянной занятости на работе. Актриса постоянно чувствовала себя заложницей съемочного процесса и больше не могла с этим мириться.

«Только теперь спустя семь лет я могу спокойно говорить об этом. Мне пришлось уйти из сериала, потому как я начала чувствовать себя роботом. Пыталась быть идеальной и выполнять работу на отлично. Говорила себе: «Мерьем, ты машина, и ты сделаешь эту работу», — делится звезда воспоминаниями.

По словам Мерьем, она долго не могла вернуться к нормальному образу жизни, ведь чувствовала себя виноватой.

«Я чувствовала себя виноватой и эмоционально истощенной. У меня был нервный срыв, но благодаря поддержке близких я справилась. Теперь эта история осталась в прошлом», — резюмировала турецкая звезда.

Ранее мы рассказывали о том, что возможные пластические операции Мерьем неоднократно становилась темой для горчих споров.

Несмотря на то, что сама звезда отрицает хирургическое вмешательство, ее недавно заметили в компании известного врача Саймона Урьяна, который, в частности, помог подкорректировать внешность американской теледиве Ким Кардашьян.

Поговаривают, что Узерли меняла свой подбородок, который из округлого превратился в более острый. "Я действительно регулярно приезжаю на прием к пластическому хирургу, но только для того, чтобы нанести особый крем, который очень подходит моей коже лица", - вот что говорит актриса о своих визитах к медику.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».