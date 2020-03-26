Бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай показала в популярной соцсети милое домашнее фото. Снимок носил личный характер

Фигуристая инстамодель и популярный в стране блогер позировала в домашней обстановке: с песиком на руках, а также в объятиях своего бойфренда девушка просто сияла от счастья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram экс-невесты Козловского.

Так с популярным в стране исполнителем у Рамины не сложилось, но, похоже, она не нарадуется отношениям с юристом Прониным. Поскольку сейчас карантин, звезда сети решила показать, как она проводит время в кругу самых близких в своей городской квартире:

«Власти Китая приняли решение снять транспортные ограничения с города Ухань, въезд в город и выезд из него будут возобновлены с 8 апреля.

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Вспышка коронавируса нового типа началась в Ухане в декабре. Карантин в городе ввели 23 января.

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Карантин длился почти 2,5 месяца...

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Что вы думаете? Какие прогнозы? ...», - спрашивает Рамина у подписчиков. Те отвечают по-разному, а в основном пишут в комментариях какая милая пара на фото.

Кроме того, что блогер пообщалась с украинцами о важном, она еще и привлекла их внимание своим внешним видом: на Рамине были широкие штаны и топик с внушительным V-образным декольте.

Ранее мы писали о том, что Виталий Козловский ответил своей бывшей возлюбленной на критику и слухи об отношениях.

Так, Рамина Эсхакзай в одном из своих интервью рассказывала, что во время отношений с Козловским, у них не было интима.

«Что Рамина еще говорит? Не удивлюсь, если она со временем выдумает еще какую-нибудь новую сенсацию и расскажет ее даже тебе. Я ей желаю хорошего пиара и рядом такого мужчину, с которым она не будет вспоминать свои бывшие отношения. Я тебе когда-то говорил, что я перевернул страницу своего прошлого, а теперь я ее вырвал, скомкал, выбросил и вспоминать это не хочу. Этой женщины в моей жизни не существовало и не существует», - отметил певец.

Напомним и о том, что ранее звезда шоу "Холостяк" Эсхакзай порадовала поклонников пикантным снимком в облегающем топе.

Так, девушка рекламирует паровой утюг в облегающем топе, который подчеркивает ее внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ого», «фигурка топ!», «красавица», «бомбезная», «шикарная грудь», «вот это топ – шикарное тело», - пишут они.

Напомним, экс-невеста Козловского ошарашила признанием об интиме с певцом.

Как сообщала Politeka, Козловский огорошил воспоминаниями о самом главном в жизни.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.



