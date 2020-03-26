Регина показала на ярком фото, как развлекалась с сыном

Регина Тодоренко показала жаркий кадр на отдыхе с сыном, сделанный во время путешествия заграницу

Как известно,после введения карантина, звезда осталась дома с мужем и сыном и вынуждено отменила часть своих съемок. Несмотря на ограничения, певица старается не унывать, хоть и проводит будни дома, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда представила архивный кадр из отдыха с сыном Михаилом, на который отправлялась несколько недель незад без своего супруга. На летнем кадре звезда повернулась спиной к камере, позируя с ребенком на руках.

Одета Тодоренко совсем по-домашнему - в свободных брюках песочного цвета, светлой рубашке, под которой заметен светлый лифчик, и массивные кроссовки. Сын звезды одет в ярко-голубую рубашку.

«#путешествия Все поездки отменены , поэтому путешествуем сидя на диване с помощью фотографий 😆 Я стараюсь не терять оптимистический настрой. У вас как дела?) #регинатодоренко #maldives #матьмайкла», - написала звезда под новым постом.

Поклонники не были равнодушны и написали свои ответы под постом артистки, не забыв при этом похвалить ее сына и саму звезду.

До этого Регина отметила, поскольку ей не хотелось бы оставаться в стороне от работы, она активно мониторит СМИ, отмечая, что раз информационное поле продолжает работать, то все не так плохо.

«#телИк #интернет #радио Пока еще работают...ведь все вышеперечисленное означает , что мы останемся в информационном поле! Поэтому я стараюсь быть максимально полезной и снимать самые необходимые сюжеты ! Расскажите, вы уже на карантине иди ещё работаете? #coronavirus», - написала Тодоренко.

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