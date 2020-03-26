Регина Тодоренко показала жаркий кадр на отдыхе с сыном, сделанный во время путешествия заграницу

Как известно,после введения карантина, звезда осталась дома с мужем и сыном и вынуждено отменила часть своих съемок. Несмотря на ограничения, певица старается не унывать, хоть и проводит будни дома, пишет Рoliteka.net. 

В этот раз звезда представила архивный кадр из отдыха с сыном Михаилом, на который отправлялась несколько недель незад без своего супруга. На летнем кадре звезда повернулась спиной к камере, позируя с ребенком на руках. 

Популярные статьи сейчас

Волочкова без белья засветила свое достоинство крупным планом: "Надень штаны!"

Доллар и евро бьют все рекорды, новые цифры в обменниках поражают: курс валют от НБУ

Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем..."

Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус: кого болезнь обойдет стороной
Показать еще

Одета Тодоренко совсем по-домашнему - в свободных брюках песочного цвета, светлой рубашке, под которой заметен светлый лифчик, и массивные кроссовки. Сын звезды одет в ярко-голубую рубашку. 

«#путешествия Все поездки отменены , поэтому путешествуем сидя на диване с помощью фотографий 😆 Я стараюсь не терять оптимистический настрой. У вас как дела?) #регинатодоренко #maldives #матьмайкла», - написала звезда под новым постом.

Поклонники не были равнодушны и написали свои ответы под постом артистки, не забыв при этом похвалить ее сына и саму звезду.

До этого  Регина отметила, поскольку ей не хотелось бы оставаться в стороне от работы, она активно мониторит СМИ,  отмечая, что раз информационное поле продолжает работать, то все не так плохо. 

«#телИк #интернет #радио Пока еще работают...ведь все вышеперечисленное означает , что мы останемся в информационном поле! Поэтому я стараюсь быть максимально полезной и снимать самые необходимые сюжеты ! Расскажите, вы уже на карантине иди ещё работаете? #coronavirus», - написала Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак