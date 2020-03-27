Влюбленные мечтают "умереть в один день", чтобы не чувствовать горестей утраты по дорогому человеку

Давайте вспомним пары, которые ушли из жизни вместе.

Фюрер Адольф Гитлер и его супруга Ева Браун познакомились в фотоателье. Тогда первому было 40 лет, а любимой - 17, пишет kulturologia. Отношения пары были сложными, ведь на официальные мероприятия Адольф брал Гели Раубаль, которой также признавался в любви.

У Гитлера были еще отношения на стороне, но Ева продолжала хранить ему верность, при этом несколько раз пыталась свести счеты с жизнью.

Когда конец фюрера был близок, Браун не покинула его. Тогда Гитлер женился на девушке, а 30 апреля 1945 года оба добровольно приняли яд.

Преступники Бонни и Клайд, орудовавшие в 30-х годах в США познакомились на одной из вечеринок. Бонни была замужем, но не жила с мужем и не оформила развод и носила обручальное кольцо до конца жизни.

Бонни и Клайд влюбились друг в друга, грабили небольшие магазины и автозаправки, а позже стали угонять авто, убивать людей и даже совершили налет на тюрьму, выпустив нескольких преступников.

Спустя четыре года преступлений парочка попала в полицейскую засаду, в рузультате 60 пуль попали в девушку, 50 – в парня.

Сына Джона Кеннеди Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего и публициста для Calvin Klein Кэролин Бессетт-Кеннеди называли одной из самых красивых пар. Оба поженились в 1996 году.

Кэролин не могла устроиться на работу, ведь ее обвиняли в использовании связей влиятельного супруга. А позже ссоры начались между супругами, ведь возлюбленная Кеннеди не хотела иметь детей.

Спустя три года пара вылетела на частном самолете на свадьбу дочери Роберта Кеннеди. С ней была старшая сестра Кэролин. Джон был опытным пилотом, поэтому за штурвал сел сам, но не справился с управлением и все погибли.

Принцесса Диана после развода с британским принцем Чарльзом пыталась обрести женское счастье. Так, она познакомилась с египетским миллиардером Доди Аль-Файедом. Пара пыталась скрыть личную жизнь от папарацци, которые преследовали принцессу на каждом шагу.

Однако в 1997 году в Париже во время того, как пару преследовали фотографы, произошла трагедия - водитель, мчавшийся на полной скорости, не справился с управлением и попал в ДТП. Доди скончался сразу же, а Диана – спустя два часа после аварии. Выжить удалось только телохранителю принцессы.

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