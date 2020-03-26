24-летняя украинская певица Яна Шемаева, выступающая под псевдонимом Jerry Heil, обескуражила необычным образом, спросив у поклонников, как они относятся к рекламе

Как передает Politeka.net, финалистка Нацотбора на "Евровидение-2020" Jerry Heil поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в топе сочного розового оттенка и широчезных джинсах, в которых она, как обладательница хрупкой фигуры, просто утонула.

Яна дополнила "детский пацанский" образ двумя хвостиками на голове и оригинальным макияжем с розовыми тенями и узором из точек под глазами. Звезда застыла в момент прыжка, отведя руки в стороны.

Jerry Heil поделилась в подписи, что одновременно "ненавидит и любит рекламу".

"Но наступает как раз такой день, когда блин надо новые трусы! 😆 И именно те, которые не заказала со скидкой за промокодом, идеально бы подошли! Вот только у кого я их видела... Я не хочу впаривать что попало! Всегда говорю открыто о рекламе, но пора выяснить, что кому действительно интересно и АКТУАЛЬНО!", - поделилась певица, попросив пользователей ответить на несколько вопросов, чтобы понять и определиться, какую рекламу ее фанаты смогут вытерпеть.

Пост собрал более 11 000 "лайков" менее чем за сутки. Многие восторгались внешним видом звезды, но некоторые открыто заявили, что против любой рекламы, и тогда Яна объяснила, зачем она ей нужна.

"Я взагалі не розумію навіщо пхати рекламу в кліпи особисто для мене це ненормально я хочу дивитися яскраві відеороботи а не телевізор з реклами !" - "тому що це спосіб зняти кліп не за десятки тисяч, а безкоштовно або хоча б за півціни) дійсне питання в тому, як подати промо таким чином, щоб це було не просто обережно вписано, А ЦІКАВО".

"Аааааа, класс😍😍😍"

"Така класна 😎❤️"

"Штани🔥"

"Ничего себе"

В комментариях под фото Jerry Heil откликнулась и украинская певица Надя Дорофеева, написавшая: "Какая ты клевая". Девушки мило перекинулись комплиментами.

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