24-летняя украинская певица Яна Шемаева, выступающая под псевдонимом Jerry Heil, обескуражила необычным образом, спросив у поклонников, как они относятся к рекламе
Как передает Politeka.net, финалистка Нацотбора на "Евровидение-2020" Jerry Heil поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в топе сочного розового оттенка и широчезных джинсах, в которых она, как обладательница хрупкой фигуры, просто утонула.
Яна дополнила "детский пацанский" образ двумя хвостиками на голове и оригинальным макияжем с розовыми тенями и узором из точек под глазами. Звезда застыла в момент прыжка, отведя руки в стороны.
Jerry Heil поделилась в подписи, что одновременно "ненавидит и любит рекламу".
Раздетая звезда фильмов "Квартал 95" устроила шоу для взрослых прямо на сцене: "Ничего себе!"
Асмус без белья показала топ самых соблазнительных образов: Харламов после такого поседеет
Ивлеева из "Орла и Решки" показала свои самые постыдные фото: лысая, без одежды, на полу
Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем..."
"Но наступает как раз такой день, когда блин надо новые трусы! 😆 И именно те, которые не заказала со скидкой за промокодом, идеально бы подошли! Вот только у кого я их видела... Я не хочу впаривать что попало! Всегда говорю открыто о рекламе, но пора выяснить, что кому действительно интересно и АКТУАЛЬНО!", - поделилась певица, попросив пользователей ответить на несколько вопросов, чтобы понять и определиться, какую рекламу ее фанаты смогут вытерпеть.
Пост собрал более 11 000 "лайков" менее чем за сутки. Многие восторгались внешним видом звезды, но некоторые открыто заявили, что против любой рекламы, и тогда Яна объяснила, зачем она ей нужна.
"Я взагалі не розумію навіщо пхати рекламу в кліпи особисто для мене це ненормально я хочу дивитися яскраві відеороботи а не телевізор з реклами !" - "тому що це спосіб зняти кліп не за десятки тисяч, а безкоштовно або хоча б за півціни) дійсне питання в тому, як подати промо таким чином, щоб це було не просто обережно вписано, А ЦІКАВО".
"Аааааа, класс😍😍😍"
"Така класна 😎❤️"
"Штани🔥"
"Ничего себе"
В комментариях под фото Jerry Heil откликнулась и украинская певица Надя Дорофеева, написавшая: "Какая ты клевая". Девушки мило перекинулись комплиментами.
Напомним, Jerry Heil высказалась о страданиях на Нацотборе Евровидения-2020, видео крика души: "сплошной хейт и..."
Как сообщала Politeka, Украину на Евровидении ждет катастрофа, шансов практически нет: "Страна скатилась...".
Также Politeka писала, что Нацотбор на Евровидение-2020 обернулся скандалом, под ударом оказалась Кароль: "Нужно вернуть долг...".