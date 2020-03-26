Известная балерина Анастасия Волочкова устроила фотосессию, прикрыв главное сумкой модного бренда

Балерина представила провокационное фото, на котором позировала в одном халате с цветным принтом и с модной сумочкой в руках. Звезда снялась в пикантной фотосессии в рамках продвижения модного бренда, представителем которого стала совсем недавно, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм балерина решила представить новое фото, привлекающее к себе внимание необычным стилем. В рамках рекламной фотосессии артистка сменила прическу, уложив свои волосы большим количеством лака. На Анастасии из одежды - лишь тонкий халат с необычным ярко-голубым принтом. На ее ногах - неизменная обувь - пуанты с атласными завязками.

В руках же Анастасия держит ту самую модную сумку необычного дизайна, отмечая в подписи, что она решила стать представителем нового бренда и как ей это удалось:

«Совсем недавно я стала амбассадором новой коллекции бренда ANNA WOLF и лицом новой коллекции бренда под названием «Шедевр на шедевре». Новая коллекция весна/лето придется по вкусу любителям искусства и мировых шедевров. Сумки и рюкзаки украшены известными произведениями. 🌺

А фотограф Елена запечатлела разные образы в таком виде.🌺 Сумочки выполнены из экокожи – искусственная кожа выглядит ничуть не хуже, материал износоустойчивый и ни одно животное при изготовлении сумок не пострадало», - написала Анастасия.

До этого эпатажная артистка решила поделиться кадром из черно-белой фотосессии, в которой она появилась в одном лишь белоснежном боди. Позировала при этом балерина без белья, что отчетливо видно на кадре.

Дополняют при этом образ звезды украшения из перьев, вплетенные в волосы. В руках же Настя держит, похоже, балетную пачку - часть своего костюма, также сделанную из перьев белого цвета.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах