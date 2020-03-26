Известная певица Тина Кароль примерила на себя два стильных образа в лавандовых оттенках и вызвала споры в сети

Во время карантина певица принялась активно вести социальную сеть Инстаграм и активно призывает своих поклонников соблюдать режим изоляции. При этом, чтобы разнообразить будни и уделить бальше внимания собственной аудитории, звезда начала делиться различными фото из последних фотосессий, сообщает Politeka.

В этот раз на фан-странице "ФанТина" были представлены два стильных и похожих по цветовой гамме образа. На фотоколлаже Тина предстала в двух нарядах - лавандовом платье с прозрачными вставками до колен и с длинными рукавами, а также пикантном платье в пол на тонких бретелях, полностью расшитое пайетками, и с глубоким декольте.

На странице поклонников Тины предложили выбрать один из лучших ее образов за последнее время. В этих нарядах певица появлялась на концерте, а также в одном из эфиров танцевального шоу "Танці з зірками".

Поклонники, как и ожидалось, не остались в стороне и написали свое мнение по поводу представленных снимков, при этом их мнение разделилось и фанаты не смогли выбрать лучший наряд Кароль.

Как известно, после объявления о карантине из-за эпидемии коронавируса, звезда вынуждено отменила несколько концертов, приостановила множество работ и, будучи одним из членов жюри песенного шоу, вынуждена общаться с участниками в дистанционном режиме через видеосвязь.

На фан-странице Тины в Инстаграм также появилось фото, сделанное во время репетиции Тины с участниками "Голоса". Артистка позировала без макияжа в теплой кофте с принтом и с распущенными волосами.

Стоит отметить, что без косметики и ярких укладок Тина выглядит еще моложе, чем во время стильных фотосессий. Об этэом поклонники написали под постом в Инстаграм "ФанТины".

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