Большинство украинских и западных звезд соблюдают карантин и не выходят из дома без необходимости
Рoliteka.net собрала топ домашних луков знаменитостей, которые ответственно подошли к карантину и призывают своих поклонников оставаться дома.
Американская модель и бизнесвуман Ким Кардашьян, Инстаграм которой всегда наполнен яркими профессиональными снимками, теперь пестрит архивными снимками, а также теплыми домашними фотографиями. На последнем фото звезда без макияжа сидит в окружении своих четверых детей и мужа. Судя по всему, они смотрят телевизор.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала забавный коллаж, на котором показала, как она выглядит дома во время второй недели карантина.
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Певица Светлана Лобода поделилась трогательным снимком с дочками, отметив, что во время карантина она принадлежит только своим детям и своей семье.
Суперблондинка Ольга Полякова появилась у себя в Инстаграм в очень домашнем виде, отметив, что скоро сойдет с ума дома на карантине. Она даже пошутила, что женщина с четырьмя детьми придумала вакцину, чтобы быстрее сбежать на работу.
Регина Тодоренко и Влад Топалов поделились совместным утренним снимком, а также рассказали поклонникам, что во время карантина балуют себя едой из МакДональдса.
Катерина Осадчая с Юрием Горбуновым тоже соблюдают карантин. Звезда делится множеством домашних фото без макияжа.
Напомним, что подросшая дочь Ефросининой поразила сходством со звездной мамой: «Невероятная».
Как сообщала Politeka, Светлана Лобода примерила на себя соблазнительный образ ковбойши: "Крошка на стиле".
Также Politeka писала, что Регина Тодоренко похвасталась жарким отдыхом с сыном на пустой улице: "Куда Топалов делся?".