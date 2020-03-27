Большинство украинских и западных звезд соблюдают карантин и не выходят из дома без необходимости

Рoliteka.net собрала топ домашних луков знаменитостей, которые ответственно подошли к карантину и призывают своих поклонников оставаться дома.

Американская модель и бизнесвуман Ким Кардашьян, Инстаграм которой всегда наполнен яркими профессиональными снимками, теперь пестрит архивными снимками, а также теплыми домашними фотографиями. На последнем фото звезда без макияжа сидит в окружении своих четверых детей и мужа. Судя по всему, они смотрят телевизор.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала забавный коллаж, на котором показала, как она выглядит дома во время второй недели карантина.

Певица Светлана Лобода поделилась трогательным снимком с дочками, отметив, что во время карантина она принадлежит только своим детям и своей семье.

Суперблондинка Ольга Полякова появилась у себя в Инстаграм в очень домашнем виде, отметив, что скоро сойдет с ума дома на карантине. Она даже пошутила, что женщина с четырьмя детьми придумала вакцину, чтобы быстрее сбежать на работу.

Регина Тодоренко и Влад Топалов поделились совместным утренним снимком, а также рассказали поклонникам, что во время карантина балуют себя едой из МакДональдса.

Катерина Осадчая с Юрием Горбуновым тоже соблюдают карантин. Звезда делится множеством домашних фото без макияжа.

Напомним, что подросшая дочь Ефросининой поразила сходством со звездной мамой: «Невероятная».

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода примерила на себя соблазнительный образ ковбойши: "Крошка на стиле".

Также Politeka писала, что Регина Тодоренко похвасталась жарким отдыхом с сыном на пустой улице: "Куда Топалов делся?".