Регіна показала на яскравому фото, як розважалася з сином

Регіна Тодоренко показала жаркий кадр на відпочинку з сином, зроблений під час подорожі за кордон

Як відомо,після введення карантину, зірка залишилася вдома з чоловіком і сином і змушено скасувала частину своїх зйомок. Незважаючи на обмеження, співачка намагається не сумувати, хоч і проводить будні вдома, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка представила архівний кадр з відпочинку з сином Михайлом, на який відправлялася кілька тижнів незад без свого чоловіка. На літньому кадрі зірка повернулася спиною до камери, позуючи з дитиною на руках.

Одягнена Тодоренко зовсім по-домашньому - у вільних штанах пісочного кольору, світлій сорочці, під якою помітний світлий ліфчик, і масивні кросівки. Син зірки одягнений у яскраво-блакитну сорочку.

«#подорожі поїздки скасовані , тому подорожуємо сидячи на дивані з допомогою фотографій 😆 Я намагаюся не втрачати оптимістичний настрій. У вас як справи?) #регинатодоренко #maldives #матьмайкла», - написала зірка під новим постом.

Шанувальники не були байдужі і написали свої відповіді під постом артистки, не забувши при цьому похвалити її сина і саму зірку.

До цього Регіна зазначила, оскільки їй не хотілося б залишатися в стороні від роботи, вона активно моніторити ЗМІ, відзначаючи, що раз інформаційне поле продовжує працювати, то все не так погано.

«#телИк #інтернет #радіо Поки ще працюють...адже все вищезазначене означає , що ми залишимося в інформаційному полі! Тому я намагаюся бути максимально корисною і знімати найнеобхідніші сюжети ! Розкажіть, ви вже на карантині йди ще працюєте? #coronavirus», - написала Тодоренко.

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