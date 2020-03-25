Відома співачка Світлана Лобода показала один з кращих образів, що приміряла в кліпі "Новий Рим"

В цей раз знаменита артистка показала себе у відвертому образі ковбойші, засвітивши під час фотосесії не тільки струнку фігуру, але і стильну укладку, повідомляє Politeka.

Як відомо, скандальний кліп Світлани вийшов не так давно, але викликав цілу бурю неоднозначних коментарів в соціальних мережах через представлених кадрів.

Відзначимо, в самому ролику артистка з'являється в образі інопланетного чудовиська, яке перевтілюється в зірку диско. Вона всіляко згинається, беручи дивні пози, позує в літаючій тарілці, а в кінці її з'їдають зомбі, забруднившись зеленою "кров'ю". У розділі Сторі, щоб привернути увагу до нової композиції, Світлана представила один з образів.

Наряд ковбойши привертає увагу до себе блискучою тканиною на грудях зірки і з зав'язками на бюсті. Какже шкіряні штани з низькою посадкою вдало продемонстрували "сталевий" прес знаменитості. Завершила "лук" артистки чорна капелюх.

Раніше Світлана Лобода показала, як проходили зйомки її скандального кліпу "Новий Рим". Кліп Алана Бадоєва буквально підірвав соціальні мережі - шанувальники навперебій почали сперечатися з-за нової роботи співачки.

Співачка вирішила показати, як же проходили дані зйомки насправді. Як виявилося, Світлані довелося навіть дуже не солодко, адже Алан зажадав дуже багато - зокрема, три години без зупинки здійснювати ідеальний стрибок для идеалнього кадру.

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