Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как устроила фотосессию на полу в весеннем имидже

В этот раз на своей странице в разделе Стори певица стройную фигуру в цветных лосинах и черно-белой кофте в рамках специальной фотосессии для апрельского выпуска Harper’s Bazaar, пишет Рoliteka.net.

Так, певица сверкнула стройной и подтянутой фигурой во время съемок. Звезда лежала на полу в нежном наряде - черно-белой кофте без принтов, обтягивающих лосинах черного цвета с крупными рисунками разноцветных цветов. На лице певицы яркий макияж, а волосы привычно распущены.

При этом дерзость стильному луку добавляют белоснежные кроссовки с такого же цвета гольфами. Похоже, сейчас артистка в отменной форме, ведь даже во время карантина продолжает заниматься спортом.

Вот что отметила сама Вера, представив похожие кадры несколько дней назад:

«Наша беззаботная съемка, которую мы делали ещё в феврале ( кажется, в другой жизни 🙈) как абсолютное предвкушение весны, солнца и тепла ❤️ под классную музыку 📻», – написала Вера под новым постом.

До этого же Вера Брежнева поделилась стильными фото из эпицентра коронавируса в Европе.Популярная украинская певица, переехавшая жить и работать в Россию, часто балует своих поклонников яркими кадрами из своих новых фотосессий.

На серии снимков Брежнева позирует в разных нарядах и антуражах. Причем на некоторых снимках у певицы даже другая стрижка: вместо привычных волос ниже плеч Брежнева позирует со стильным каре. На нескольких фото певица позирует с машиной, выгнувшись в соблазнительной позе.

Еще на одном снимке Брежнева стоит спиной к зрителю в длинной бежевой юбке, подчеркивающей все изгибы ее фигуры.

Напомним, Брежнева в маске поразила внешним видом, кадры облетели сеть.

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