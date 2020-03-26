У советской актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус

Об этом сообщили российские СМИ. Сейчас звезда находится под наблюдением врачей. Известно, что Болотова, которой 78 лет, заразилась от человека, прилетевшего из Германии. В силу возраста актриса находится в группе риска, поэтому ее госпитализировали в больницу в Коммунарке, где лечат людей, больных коронавирусом.

Жанна Болотова известна зрителю по фильмам «Жмурки» и «Дом, в котором я живу».

Тем временем, о болезни сообщила российская певица Наталья Ветлицкая, которая сейчас находится в Испании, где бушует эпидемия коронавируса. У звезды поднялась температура и начался сильный кашель.

«Лежала три дня. Любое движение приносило нестерпимую боль», - рассказала звезда.

Певица рассказала, что врачи взяли у нее анализы, но пока не смогли точно ответить, есть ли у нее коронавирус. В документах медики указали подозрение на эту болезнь.

Кроме этого, 24 марта в медицинский центр в Коммунарке был доставлен известный певец Лев Лещенко с женой. У 78-летнего артиста диагностировали двустороннее воспаление легких, поэтому его повезли в больницу, где лечат людей с коронавирусом. Как сообщают СМИ, Лещенко находится в реанимации, так как он задыхался и у него снизился процент кислорода в крови.

26 марта стало известно, что состояние Лещенко улучшается. Сам он заявил, что чувствует себя бодро. Отмечается, что Лещенко могут перевести в обычную палату, если к вечеру будет сохранятся положительная динамика.

Напомним, что Ольга Куриленко рассказала, как перенесла коронавирус: "Боль дикая".

Как сообщала Politeka, всемирно известный музыкант подхватил коронавирус: «Для таких, как я, это…».

Также Politeka писала, что страшное горе настигло семью знаменитой актрисы, последнее фото: "Коронавирус забрал его".