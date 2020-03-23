40-річна українська актриса Ольга Куриленко, яка багато років живе і працює за кордоном, заразилася коронавірусом і поділилася подробицями, що відчувала і як лікувалася

Актриса описала ситуацію в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Так, Куриленко розповіла, що підхопила COVID-19 приблизно 9 березня. Про те, що вона хвора, дівчина вперше повідомила у соцмережі 16 березня - почалося все з загальної слабкості і температури.

За станом на 22 березня, за словами Ольги, вона практично повністю вилікувалася і навіть почала проводити час із сином. Зірка опублікувала свіжий знімок, на якому вона тримає дитину на руках, сидячи в кріслі-качалці. При цьому у неї на обличчі все ще маска.

"🙏 Я думаю я повністю одужала. Коротко про перебіг хвороби: В перший тиждень мені було дуже погано і я майже весь час лежала з високою температурою і багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 днем!!! Піднятися було важко. Божевільна втома. Головна біль дика. На другий тиждень температура повністю пішла і з'явився легкий кашель. Втома залишилася. Тепер практично ніяких симптомів немає. Тільки трохи кашель є вранці, але потім він повністю йде на весь день. Тепер я насолоджуюся відпочинком і проводжу час з сином. Тримайтеся!!! 💪", - поділилася Ольга під цим фото.

Пост актриси викликав ажіотаж серед користувачів. Багато хто в коментарях розпитують, чи була вона в паніці і як справи у її літньої матері - чи не заразилася, бува, адже, як відомо, пенсіонери набагато гірше молодих переносять коронавірус.

"Скажіть будь ласка,Ви були в паніці ці дні і як себе заспокоювали ?" - "коли температура близько 39 навіть якщо хочеш бути в паніці, то не можеш 😰 я просто лежала пластом і сподівалася, що все пройде 🙏"

"Чому лікарі відпустили додому або це легка форма.?? Кажуть вірус дає запалення легенів. Олєчка сподіваюся у Вас все добре😟😨 😘" - "у мене була середня форма, тому я не потребувала госпіталізації. Слава Богу!"

"У мене схожі симптоми були в лютому. Я думав, що звичайна простуда. Тиждень було важко. Іноді здавлює горло так, що неможливо дихати. Схоже, в Росії ця епідемія з'явилася раніше і багато хто вже встиг перехворіти, навіть не здогадуючись, чим саме"

"А Ваша мама, вона не захворіла? Вона ж напевно вже у віці?" - "Я мамі повністю заборонила приходити до мене і не бачила її 2 тижні. Мама також не виходила на вулицю все це час і ні з ким не спілкувалася. Поки все добре 🙏"

До цього ми розповідали, що Куриленко не стали госпіталізувати в лікарню, так як не вистачило місць. З ліків їй прописали парацетамол і ряд вітамінів.

"Для підтримки імунітету я п'ю наступні вітаміни: Вітамін С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Увага! Ці вітаміни не лікують коронавірус!!! Вони тільки можуть допомогти імунній системі боротися з вірусами", - ділилася Куриленко в Instagram.

Нагадаємо, Куриленко зірка "Ігри престолів" і інші знаменитості, які хворіють коронавірусом

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